Senadora Esperanza Martínez insiste en que ley de protección a periodistas es necesaria

En conversación con medios de comunicación este jueves, la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasu) resaltó la importancia y urgencia de que se apruebe el proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos cuyo tratamiento fue postergado ayer en la Cámara Alta del Congreso, a pesar de recientes atentados a comunicadores.

El Senado postergó ayer el tratamiento del proyecto ley a pedido del senador cartista Natalicio Chase (ANR, Partido Colorado), quien dijo que la propuesta legislativa necesita “ajustes”. Otros parlamentarios aliados del oficialismo cartista como Dionisio Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), se manifestaron en líneas similares.

La postergación del tratamiento del proyecto se produce en un contexto de un incremento en el número y frecuencia de las amenazas y ataques a comunicadores en Paraguay.

El pasado lunes, una bomba molotov fue lanzada contra la vivienda en Lambaré del periodista Aníbal Benítez, quien recibió también un mensaje amenazante. Fue el tercer atentado dirigido a un comunicador en menos de un mes, luego de los ataques con armas de fuego a las viviendas de Fabián Costa, jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré; y el periodista Carlos Benítez.

Periodismo es “cada vez más riesgoso”

La senadora Martínez opinó que los recientes atentados contra periodistas reflejan que “el crimen organizado está cada vez más afianzado en los tres poderes del Estado” y agregó que el trabajo de los periodistas, especialmente aquellos que tengan intención de realizar investigaciones sobre “negocios irregulares” o el narcotráfico, se vuelva “cada vez más riesgoso”.

El proyecto de ley de protección de periodistas establece un protocolo a ser activado en caso de amenazas a comunicadores o activistas defensores de los derechos humanos que permitirá dictar medidas urgentes de protección.

La senadora Martínez dijo que “aparentemente a los cartistas no les gusta” el proyecto de ley y señaló que periodistas de medios “cercanos al cartismo” están diciendo que la ley no es necesaria, algo que calificó como “lamentable”.

La legisladora opositora insistió en que una ley de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos es necesaria y prometió “pelear para que se apruebe”.

Recordó que, en el marco de un proceso que resultó en una condena al Estado paraguayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay la adopción de una ley específica para la protección de periodistas.