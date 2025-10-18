Política

Preparan los maletines electorales para elecciones en Ciudad del Este

Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ultiman los detalles para la carga y preparación de los maletines electorales a ser utilizados en la elección del intendente de Ciudad del Este, prevista para el 9 de noviembre próximo para culminar el periodo municipal actual tras la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 06:30
Ultiman detalles para las elecciones de Ciudad del Este.
Ultiman detalles para las elecciones de Ciudad del Este. Gentileza

Como parte del procedimiento, el Departamento de Materiales y Útiles, dependiente de las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, entregó 795 maletines electorales a la Coordinación Departamental de Alto Paraná para la carga de los materiales y útiles electorales a ser utilizados el día del sufragio.

Los maletines electorales están conformados por urnas plásticas, tinta indeleble, boletines de voto, expedientes electorales, certificado de votación para el elector, papel higiénico, bolígrafos, reglas y otros útiles más.

Lea más: Dani Mujica recibe respaldo de once partidos y Miguel Prieto apunta contra el “narcogobierno”

La Justicia Electoral informó además que en la elección de intendente de Ciudad del Este se utilizarán papeletas y además contará con el servicio de voto en casa, voto en mesa accesible y mesa de ayuda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pujan por el cargo los candidatos Roberto González Vaesken (ANR), Daniel Pereira Mujica (YoCreo), Celso Kelembu Miranda (Patria Soñada) y Jorgel Romero Lovera (Partido Ecologista).