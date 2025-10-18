Preparan los maletines electorales para elecciones en Ciudad del Este

Como parte del procedimiento, el Departamento de Materiales y Útiles, dependiente de las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, entregó 795 maletines electorales a la Coordinación Departamental de Alto Paraná para la carga de los materiales y útiles electorales a ser utilizados el día del sufragio.

Los maletines electorales están conformados por urnas plásticas, tinta indeleble, boletines de voto, expedientes electorales, certificado de votación para el elector, papel higiénico, bolígrafos, reglas y otros útiles más.

La Justicia Electoral informó además que en la elección de intendente de Ciudad del Este se utilizarán papeletas y además contará con el servicio de voto en casa, voto en mesa accesible y mesa de ayuda.

Pujan por el cargo los candidatos Roberto González Vaesken (ANR), Daniel Pereira Mujica (YoCreo), Celso Kelembu Miranda (Patria Soñada) y Jorgel Romero Lovera (Partido Ecologista).