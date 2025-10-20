Luque: Cartistas traicionarían a ediles liberales

Este martes a las 9:00 está convocada la sesión de la Junta Municipal de Luque, donde debe elegirse al último presidente del periodo municipal y de concretarse la elección de Ramón Servín (ANR-HC), se rompería el pacto que cartistas tuvieron con los ediles liberales, a cuya bancada corresponde el último periodo legislativo.

Actualmente, la presidencia está en manos del concejal Enrique Quintana (ANR-HC), producto del acuerdo liberocartista asumido al inicio del presente periodo municipal, que establecía la alternancia entre representantes colorados y liberales.

Lea más: Tras críticas, ediles liberocartistas reculan y piden no comprar vehículo eléctrico en Luque

Antes fue presidente el liberocartista Manuel “Manolo” Achucarro y el primer periodo correspondió al cartista Rubén González Chaves, hijo condenando por lavado de dinero del extinto del senador Óscar González Daher.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según lo pactado, la presidencia debía recaer nuevamente en un representante liberal en este periodo, y el nombre propuesto era del liberocartista José Meza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pacto “azulgrana” entre ediles aprueba dudosa rendición de cuentas de intendente luqueño

Recordemos que el pacto “liberocartista” se dio apenas se integró la Junta Municipal. Esto debido que los cuatro cartistas; Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Eliseo Fernández y Rubén González Chavez, para contrarrestar a los colorados disidentes Diego Romero, Juan Ángel Marecos y Iván Velázquez se aliaron con cuatro liberales.

Traición cartista

Según se maneja, los concejales colorados dejaron de lado sus diferencias internas y unieron filas para llevar a Servín a la presidencia. Según nuestras fuentes, dos colorados disidentes ya confirmaron su voto a favor del cartista.

La condición sería dejar la vicepresidencia al colorado Iván Velázquez y desplazar completamente a los liberocartistas. En tanto que un colorado disidente se mantiene dubitativo.

De esta manera, los liberocartistas Francisca Franco, José Meza, Rómulo Pérez y Manuel “Manolo” Achucarro, pese a ser serviles al cartismo durante los últimos cuatro años, mañana se quedarían sin la presidencia.

Lea más: Concejal de Luque Ramón Servín hereda una larga lista de operadores políticos de Óscar González Daher

También está en duda el voto de la concejal liberal Belén Maldonado, quien es estos cuatro años fue la única referente opositora en el legislativo luqueño.

El ingreso del hurrero

Ramón Servín ingresó a la Junta Municipal en reemplazo del concejal Rubén González Chaves, quien fue condenado por lavado de dinero y tiene prohibido ocupar cargos públicos.

Servín es conocido por ser hurrero del extinto senador Oscar González Daher. Su figura está salpicada de varios escándalos principalmente de planillerismo y uso político de cargos municipales.

Además, tiene una lista de familiares metidos en la Municipalidad de Luque. El más polémico es el de su hijo, Carlos Ramón Servín Rocholl, funcionario municipal, quien fue imputado por un caso de violencia doméstica y está con prisión domiciliaria. Además, su hermana Susana Servín, funcionaria municipal comisionada.