CDE: Repudian que, por votos, ANR someta a enfermos a humillación, lluvia y barro

El diputado opositor y prietista Guillermo Rodríguez (Yo Creo) repudió que el pasado viernes se realizó una “jornada” de asistencia en la sede de la Gobernación de Alto Paraná, a cargo del colorado cartista César “Landy” Torres, donde los que asistieron lo hicieron con esperanzas, pero terminaron con “promesas vacías”, empapados y embarrados.

Lea más: Viceministro de Salud se presta a coacción de funcionarios para mitin de colorados

“Yo no voy a normalizar la precariedad, la mendicidad y la miseria, cosas que nosotros, como paraguayos, cometemos el error de ver con normalidad eso cuando ocurre muchas veces frente a nuestros ojos. Esto que le voy a mostrar, queridos colegas, no es Medio Oriente, no es Gaza, no es la guerra en Ucrania, es el departamento del Alto Paraná“, dijo.

El mismo exhibió ante el pleno un video de la ”jornada de asistencia" impulsaba por los colorados, donde cientas de personas fueron bajo la lluvia y sobre el barro que cubrió la sede de la Gobernación, incluso varias en sillas de rueda, a buscar ayuda médica.

“Esta fue una actividad que se llevó adelante el domingo (luego corrigió por viernes) en la gobernación del departamento del Alto Paraná, algo que desprecio como médico, como paraguayo y hoy como diputado nacional, la atención precaria de salud”, denunció Rodríguez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acotó que, para colmo, esta “humilde gente que viene a ser atendida por estos estudiantes de medicina que con suerte pueden hilar dos palabras en español ”, haciendo referencia a que eran estudiantes en su mayoría del Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También enfatizó como motivo de su indignación, que a menos de 300 metros del sitio está el Hospital de la Fundación Tesai, “que recibe miles de millones de dólares de la Itaipú”, pero fue obligada a estar bajo la lluvia.

Ante esto se cuestionó: “¿por qué nosotros normalizamos esto hacia la gente pobre? Esta gente tiene todo el derecho de ser atendida en tiempo y forma en una oficina climatizada, como tiene que ser y salir de ahí con una respuesta, no con una promesa".

Ante esto, adelantó que pedirá informes a los responsables (Ministerio de Salud y Gobernación de Alto Paraná) y apuntó que esta jornada justamente tuvo lugar a semanas de la elección de intendente de Ciudad del Este, para completar el periodo 2021-2026, donde están en disputa el colorado Roberto González Vasken (Concordia Colorada) y el candidato de Yo Creo, Daniel Mujica.

“Muchos de los que ahí llegaron enfermos y con esperanza van a volver a sus hogares sin esperanza y enfermos. Yo no voy a tolerar esto y vamos a pedir un informe de todos los responsables”, finalizó diciendo.