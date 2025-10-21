Ostentosos arreglos florales en Cámara Baja por cumpleaños de diputada Johana Vega

El curul de la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado) amaneció hoy rodeado de arreglos florales de apariencia costosa con motivo de su cumpleaños número 35.

Arreglos florales similares a algunos de los que rodean esta mañana la banca de la diputada – quien es pareja de Eddie Jara, presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) – pueden costar casi 2.000.000 por unidad en ciertas florerías.

En la declaración jurada que presentó en julio de 2023, cuando asumió su banca para el actual periodo parlamentario, la diputada Vega afirmó que su única fuente de ingresos es su trabajo como legisladora, por el cual percibe actualmente un salario mensual de 37.900.000 guaraníes.

Sin embargo, la parlamentaria es vista frecuentemente en el Congreso o en eventos sociales vistiendo ropas de diseñador y carteras con precios de miles de dólares.

Dudas sobre propiedad y privilegios en el Congreso

A principios de este año, la diputada Vega fue señalada por una llamativa operación de venta de un inmueble en la ciudad de Mariano Roque Alonso que dijo haber adquirido por 250 millones de guaraníes, a pesar de que en el Servicio Nacional de Catastro se indicaba que la compra fue por poco más de 6.000.000 guaraníes, lo que hizo sospechar de una posible sobrefacturación y evasión impositiva.

La legisladora afirmó entonces que vendió el inmueble por 500 millones de guaraníes, una operación de la que no había registros.

A principios del corriente mes, la parlamentaria cartista viajó a Cancún, México, con su pareja, un viaje para el cual solo presentó un documento a la presidencia de la Cámara Baja del Congreso comunicando su ausencia por “motivos particulares”. No hubo descuentos al sueldo de la diputada por el periodo en que se ausentó.