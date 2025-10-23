EE.UU.: Canciller y Bachi hablan de cooperación con “Rob” Alter

​El informe oficial señala que el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recibió en su despacho al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay, Robert Alter. De la reunión participó también el presidente del Congreso, Basilio “Basilio” Núñez (ANR-HC).

El reporte indica que “en el encuentro se abordó la situación en la región, se conversó sobre los desafíos y se hizo repaso de la agenda bilateral”.

Lea más: El lapidario informe de EE.UU. sobre derechos humanos en Paraguay

​“Paraguay y Estados Unidos reiteraron su compromiso de reforzar la cooperación en diferentes campos, y muy particularmente en todo lo relacionado a la seguridad”, consigna el informativo de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el cargo desde julio pasado

A mediados de julio pasado, La Embajada de Estados Unidos en Paraguay informó que llegó al país Robert “Rob” Alter, para asumir el cargo de encargado de Negocios (interino). Es en reemplazo de Amir P. Masliyah, quien estaba al frente de la representación diplomática desde enero pasado tras el término de misión del entonces embajador Marc Ostfield, muy cuestionado por el cartismo.

Agrega que Alter “lidera con orgullo la promoción de los intereses de Estados Unidos en Paraguay, un socio estratégico en la región, con una tradición de estrecha cooperación y amistad”.

Señala que recientemente Rob se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente, fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

También prestó servicios en la Embajada en Buenos Aires; fue funcionario económico en las embajadas en Caracas, París y Bagdad. Entre otros logros, “apoyó los esfuerzos de EE.UU. para ayudar al gobierno colombiano a alcanzar su acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

En los últimos años, EE.UU. designó a varios políticos paraguayos “significativamente corruptos” y a algunos los sancionó financieramente, como al expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes. Semanas atrás, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones financieras que pesaban sobre Cartes. Las sanciones políticas aún persisten.