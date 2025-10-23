Senadores critican a Riera por excluir a comisario Pérez Mareco de la lista de ascensos

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR–Honor Colorado), en sesión de la Cámara Alta, cuestionó al ministro del Interior, Enrique Riera, al impedir el ascenso del comisario César Luis Pérez Mareco al grado de comisario principal, pese a su desempeño dentro de la institución.

“El comportamiento de nuestro ministro del Interior deja mucho que desear. Estamos hablando del mejor egresado de su promoción, con resolución de la Comandancia para ocupar el cargo de comisario general. Hace un año y un mes está interinando, pero el ministro lo priva del ascenso alegando que reprobó el polígrafo”, expresó Núñez Agüero.

El legislador destacó el perfil

académico y profesional del comisario, a quien describió como “un ejemplo dentro de la institución”, con dominio de seis idiomas y participación en charlas internacionales.

“Le llamé al ministro y le dije que está perdiendo al mejor policía que tiene la institución. Su respuesta fue que ni aunque le traigan al Papa lo va a ascender. Eso demuestra que esa persona molesta”, denunció el parlamentario.

Cuestionan el uso del polígrafo como filtro

El senador Rafael Filizzola (PDP) se adhirió a los cuestionamientos y aseguró que el caso de Pérez Mareco no es aislado. Señaló que el examen de polígrafo se estaría utilizando como una herramienta discrecional para excluir a oficiales con buenos antecedentes y favorecer a otros con antecedentes cuestionables.

“Me adhiero totalmente a lo dicho por el senador Núñez. El comisario Pérez es brillante, el mejor de su promoción, con un currículum impecable, y con la excusa del polígrafo lo están dejando fuera. Pero no es el único caso. Están usando el polígrafo para sacar a gente buena y, en cambio, ascender a quienes tienen antecedentes penales”, denunció Filizzola.

El parlamentario aseguró que el proceso de ascensos dentro de la Policía “está siendo manoseado”, y reclamó mayor transparencia en los criterios aplicados por el Ministerio del Interior. “A los buenos, con legajos intachables, se les posterga; mientras que llegan al Senado pedidos de ascenso de personas con prontuarios. Es inaceptable”, sentenció.

El Ejecutivo acostumbra remitir la nómina de ascensos de policías al filo del fin del periodo de sesiones ordinario que concluye el 21 de diciembre. Principalmente los opositores cuestionan que no se remitan con tiempo las fojas de servicio de los policías.