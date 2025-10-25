En Ypané, Natanael Martínez lanzó su candidatura a la intendencia

El precandidato a intendente Natanael Martínez oficializó el viernes su candidatura por el movimiento Honor Colorado, en un acto enfocado en el llamado a la unidad. El evento, realizado en el local La Disco de Ypané, reunió a tres de los cuatro equipos colorados de la ciudad, que se sumaron al proyecto con el objetivo de recuperar la intendencia, actualmente en manos del Partido Liberal, bajo la gestión de Horacio Ortiz.
Durante su intervención, Martínez señaló que busca consolidar una base partidaria sólida, evitando confrontaciones internas. “No vengo a pelear con nadie, vengo con la intención de unir a todos los colorados”.
El acto se desarrolló bajo el lema “Para vivir Ypané”, con llamados a la participación activa y al fortalecimiento del Partido Colorado en el distrito.
Estuvieron presentes todos los candidatos a la Junta Municipal que acompañan la lista de Martínez: César Acevedo, Cristian Alderete, Pedro Benítez, Tito Bogarín, Rubén Ferriol, Adan Leguizamón, Isabelino Lesme, Jessica Ortiz, Pablo Pereira y Roberto Ruiz Díaz.
Con este lanzamiento, Martínez busca posicionarse como el referente de unidad dentro del partido, con miras a disputar la intendencia en las elecciones municipales de 2026.