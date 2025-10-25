En Ypané, Natanael Martínez lanzó su candidatura a la intendencia

Con miras a las elecciones municipales del 2026 y la intención de recuperar la intendencia, hoy en manos del Partido Liberal, Natanael Martínez oficializó su candidatura por Honor Colorado. El acto se desarrolló bajo el lema “Para vivir Ypané” y con el objetivo de evitar confrontaciones partidarias. “Vengo con la intención de unir a todos los colorados”, señaló el candidato.