Sole Núñez urge definir consenso para elegir candidato antes de fin de año

“Primero: Ganar una elección no es una cuestión de la noche a la mañana, requiere mucha organización, trabajo de coordinación entre las diferentes fuerzas para hacer que el mensaje llegue a la gente pero, sobre todo, para que podamos organizarnos el día de las elecciones. Segundo: Nosotros no podemos llegar como un proyecto electoralista, tenemos que llegar como un proyecto de gobierno y transformación de la ciudad de Asunción y eso también requiere mucho esfuerzo”, señaló entrevistada en el programa No Tiene Nombre de ABC TV.

Encuestas

Insistida sobre qué sistema de elección de candidato prefiere, dijo que opta por “encuestas” al ser un método cuantitativo con análisis estadístico, más liviano en costo-beneficio y más apropiado para en este momento.

Lea más: Inscriben movimiento de Sole Núñez: reducir funcionarios y digitalización son ejes principales

En cuanto a la lista de concejales, confirmó que el PLRA adelantó que tendrán lista propia y luego habrá otra lista que reúna a los integrantes de las fuerzas opositoras “del tercer espacio”.

Dijo que el “escenario ideal” es tener dos listas de concejales y, como máximo, tres. Adelantó que Cruzada Nacional, liderada por el excandidato presidencial Paraguayo Cubas, propondría una “tercera lista”. Pese a esto, dijo que era mejor tener tres listas que “un total de 22” listas opositoras, como en el pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy