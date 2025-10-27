Cartistas boicotean proyecto de ley de protección de datos personales

El senador Natalicio Chase (ANR, HC) tras la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dijo que si el proyecto de ley de protección de datos personales era dictaminado por la comisión de Legislación, que debía reunirse minutos después, iban a incluir en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el miércoles.

Chase adelantó que la Bancada de Honor Colorado acompañará la versión del Senado, la cual busca proteger las leyes de transparencia y acceso a la información pública (Ley N° 5189/14 y la Ley N° 5282/14).

Sin embargo, la comisión de Legislación no pudo reunirse por falta de quórum. Tanto el senador Ignacio Iramain como el senador Eduardo Nakayama, ambos independientes, avisaron de forma anticipada que no acudirían a la reunión. No así los cartistas Patrick Kemper, Pedro “Pipo” Díaz Verón y Juan Carlos “Nano” Galaverna, quienes directamente se ausentaron para participar de la reunión de la comisión de Presupuesto.

Los únicos que estuvieron presentes en la reunión fueron el titular de la comisión, Derlis Maidana (ANR, HC) y los senadores Luis Pettengill (ANR, disidente) y Carlos Núñez Agüero (ANR, HC). La comisión acostumbra reunirse regularmente.

Ley de protección a periodistas

La intención del cartismo es excluir a los defensores de Derechos Humanos del proyecto de ley. Según Chase, “falta un poco de estudio, pero ya está bastante avanzado”. Indicó que las modificaciones son varias sobre el alcance de la norma. “Se incluyó periodistas y defensores de Derechos Humanos, entonces ahí está el conflicto mayor”, dijo.

“Es muy ambiguo, porque cualquier persona que se presente como defensora de Derechos Humanos estaría dentro de lo comprendido de la ley”, dijo y afirmó que mañana tendrán una conclusión sobre las modificaciones.

Pipo vs Yolanda en el Jurado

Chase, la semana pasada intentó pedir que se tratase sobre tablas la designación de Pedro “Pipo” Díaz Verón como sustituto del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en reemplazo de Norma Aquino alias Yamy Nal. Sin embargo, ese tema no podía ser tratado en una sesión extraordinaria, como la que se estaba desarrollando.

Por su parte, La senadora Esperanza Martínez (PPC) mocionó posteriormente a la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), como candidata de la oposición.

Chase justificó la candidatura de Díaz Verón afirmando que es abogado, que cumple con todos los requisitos y que era la propuesta de la bancada. Fuentes del cartismo señalaron que “Pipo” fue la última opción que quedaba al sector.

Al ser consultado sobre la idoneidad que cuenta Paredes, Chase dió a entender que, por encima de la idoneidad, se trataba ya de una “cuestión de votos”.