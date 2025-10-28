Diputados sanciona préstamos de US$ 74 millones para el MOPC a puerta de elecciones

La Cámara de Diputados, por unanimidad de los 50 presentes, sancionó el proyecto de ley “que aprueba el contrato de préstamo suscrito por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), (...) por un monto de hasta US$ 74.200.000, para el financiamiento del programa de caminos vecinales y puentes – fase 3″.

Lea más: El paquete crediticio hasta agosto de este año ronda los US$ 1.150 millones

Ahora se espera una rauda promulgación por parte del presidente de la República, Santiago Peña, ya que la propia presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, la cartista Cristina Villalba destacó que los proyecto ya tienen sus llamados para adjudicación listos apenas se desembolse el dinero.

“Todos estos proyectos presidente (de Diputados) tienen ya su código SNIP (Sistema de Inversión Pública), al momento hoy de su aprobación, esto pasa ya al Ejecutivo para ya ser llamado a licitación y en breve ya estar las máquinas y empresas operando en terreno”, dijo Villalba.

El este millonario endeudamiento por al menos 18 años supuestamente será utilizado para la construcción de ocho tramos de caminos vecinales: puntualmente en San Pedro (2), Canindeyú (2), Guairá (1), Misiones (1) e Itapúa (2). Así como también puentes en varios de estos tramos.

El apuro evidentemente se debe a que se acercan las internas (7 de junio) y posteriores elecciones municipales (4 de octubre) del 2026, y existe una creciente presión de legisladores cartistas para tratar de quedar bien con su electorado antes de los comicios.