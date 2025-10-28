“Yo Creo” es reconocido oficialmente como partido político

Por acuerdo y sentencia N° 52/25, los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala, Godofredo A. Fleitas Valdez, Santiago González Bibolini y Myriam Cristaldo Caballero, resolvieron otorgar reconocimiento como partido “Yo Creo Conciencia Democrática Nacional”.

La resolución fue firmada este lunes, con Fleitas Valdez ejerciendo la presidencia de la Sala, tras una deliberación en la que el tribunal consideró cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 21 del Código Electoral.

La agrupación, representada por los abogados Lilian Marlene Matiauda Alvarenga y Wilmer R. Cuevas, había solicitado su reconocimiento el 26 de marzo de 2025. Los mismos presentaron las documentaciones exigidas y se completaron las etapas de recolección y verificación de firmas electrónicas supervisadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC).

Lea más: Por “cómplice” y “subordinado”, Yo Creo hizo el vacío a Peña en su informe al Congreso

En abril, la DTIC habilitó la recolección y revisión de firmas electrónicas en la web de la Justicia Electoral. Posteriormente, se verificó el cruce de datos entre los adherentes del nuevo partido y el Registro Cívico Permanente, para confirmar la validez de las firmas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, en agosto de 2025, se dispuso el cierre del proceso de recolección, y después, la habilitación de la etapa de verificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todo en regla, el tribunal dictó sentencia y dispuso la inscripción del partido en el registro oficial y su obligación de ajustarse al artículo 31 de la Ley N° 834/96.