Halloween en Caapucú: Presidenta de la Junta censura debate

En la tarde del martes se llevó adelante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Caapucú, en la que no ingresó al orden del día la resolución del intendente Gustavo Penayo que prohibía las fiestas de Halloween en la ciudad. Aún así, el concejal colorado disidente Rubén Pedrozo solicitó que fuese analizado el documento.

“Somos el hazmerreír a nivel nacional, nosotros como Junta debemos sacar una resolución. Se puede aprobar o rechazar, pero no podemos quedarnos callados ante este atropello a la Constitución Nacional”, dijo Pedrozo.

Sin embargo, la presidenta Lidia Téllez (ANR-HC), indicó que no se podía, porque no estaba en el orden del día.

Cuando el concejal Pedrozo le indicó que existe una moción concreta, y que debía ser tratado el punto, la cartista comenzó a insultarlo de manera sarcástica. No obstante, Pedrozo no perdió la compostura y le indicó que debe conocer el reglamento de la Junta Municipal como titular del Legislativo.

“De tanto que sabés te desequilibrás de nuevo concejal”, respondió de manera prepotente la cartista Tellez ante los argumentos del edil Pedrozo.

Algunos concejales indicaron que el intendente no pidió la opinión de la Junta Municipal por lo cual manifestaron que es mejor “dejar el tema ahí”. No obstante, otros insistieron en que se debe sentar postura ante el atropello de la Constitución.

En un momento de la sesión, la liberocartista Mabel Schupp intentó desmarcarse de la resolución. Sin embargo, tampoco sentó postura concreta en contra de la resolución inconstitucional de Gustavo Penayo.

“No me hago cargo ni de lo que se publicó en los medios ni de lo que usted dice presidente. Él tuvo la libertad de hacer la resolución, pero no tenemos injerencia en esa resolución. De mi parte yo dejo esa resolución en el espacio del intendente” dijo Schupp, quien al principio era opositora, pero llamativamente cambió de postura el último año.

Otra cosa es la Constitución

La presidenta del Legislativo insistió en que ya se debatió suficiente, que la Junta Municipal no puede tratar una resolución porque el intendente Penayo no se lo pidió. También dejó en claro que no le importa pisotear la Constitución, sino que debe hacer cumplir lo que diga “su gente”.

Sin embargo, la Ley Orgánica municipal si da potestad a los ediles a emitir una resolución rechazando o apoyando la postura del intendente, sea solicitado o no por la Intendencia.

“Una cosa es la Constitución y otra cosa es defender a nuestra gente. Yo dije que diez íbamos a apoyar si entraba en la Junta, pero ya se hizo demasiado debate. El intendente tiene potestad de sacar resoluciones en la ciudad”, dijo Tellez.

No obstante, al darse cuenta Tellez de que, muchos ediles no apoyarían la resolución de Penayo, sino que votarían por la abstención o por desmarcarse de la polémica prohibición comenzó a incidentar la sesión y la levantó abruptamente (ver video).

“Sabemos, él tiene la potestad, no podemos hacer nada. Para información no más nos envió la resolución. Concejal Pedroso sos tanta inteligente y no entendés esa parte. No se puede, no se puede. Se leyó, se debatió y se levanta la sesión”, dijo Tellez.