Apoyo del PLRA a Sole Núñez es unánime, según confirmó Ever Villalba

El PLRA oficializó su apoyo a Soledad Núñez la semana pasada para la intendencia de Asunción dentro de la oposición, luego de que Agustín Saguier declinó su precandidatura.

Esto se dio debido a que la dirigencia de base, representada por los presidentes de comités y los miembros de la junta municipal, unánimemente decidieron apoyar la candidatura de Soledad Núñez para la intendencia de Asunción, según indicó el senador Ever Villalba.

“Saguier representaba a un sector del PLRA, nuestro equipo político ha mirado el proceso y ha respetado el acuerdo al cual han llegado inicialmente. Eran cuatro candidatos al inicio y ellos estaban buscando el mecanismo. Soledad ha logrado poco a poco el consenso de los partidos que integran la mesa de Asunción y ese también es un mecanismo. Además, teniendo en cuenta las mediciones, el propio Saguier en su momento ha dicho de qué soledad mide mejor que él”, sostuvo.

Dentro de la oposición son Soledad Núñez y Johanna Ortega quienes hoy día pugnan por ser la candidata a la intendencia de Asunción y todavía queda definir cuál sería el mecanismo para elegir a quien representará a la alianza que aglutina a varios partidos, incluido el PLRA.

Candidatura de Johana Ortega

Sobre la candidatura de Ortega, quien planteó hacer una encuesta cuyo resultado daría quién será el candidato de la oposición, Villalba dijo que si eso da tranquilidad a la diputada por Asunción, es lo que se debería realizar.

“Lo que pasa es que en marzo se tiene que inscribir las candidaturas, las alianzas tienen que ser mucho antes, así que lo ideal, son puntos de vista, pero mi punto de vista es de que hay que definir con tiempo antes de fin de año y trabajar”, aseguró.

Agregó que Soledad Núñez es la que mide mejor y es lo que necesita Asunción en este momento, después del “desastre” que dejó Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Es una ingeniera, es urbanista, tiene formación en políticas públicas y aquí hay que prácticamente refundar Asunción. Todo el desastre que dejó Nenecho y las administraciones anteriores, debemos recuperar y la candidata ideal para este proceso, este momento histórico que vive la capital del país, es Soledad Núñez”, concluyó.