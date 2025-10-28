Soledad Núñez, precandidata a la intendencia, recibe el apoyo de Patria Querida en Asunción

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el partido Patria Querida anunció que la Conducción Ejecutiva del Partido resolvió apoyar políticamente a la precandidata Soledad Núñez para la Intendencia de Asunción para las elecciones municipales 2026.

“Luego de un año de conversaciones internas y con otras fuerzas políticas, mediciones que obran en poder de la Conducción Ejecutiva y la declinación de la precandidatura a la intendencia del Concejal Álvaro Grau, se resolvió dar el respaldo partidario a la Ingeniera Soledad Núñez”, señala el escrito.

Seguidamente remarca: “Patria Querida, la segunda fuerza política en Asunción, con 1 diputada por Asunción y 4 concejales en la Junta Municipal, se suma a este proyecto político para recuperar la institucionalidad en la Municipalidad y poder brindar soluciones reales a la ciudadanía asuncena”.

“Patria Querida forma parte de la mesa de diálogo Unidos por Asunción, en la cual seguirá construyendo lazos con miras a las elecciones municipales de octubre 2026″, finaliza el texto.

El presidente de Patria Querida, Stephan Rasmussen, señaló que vienen trabajando desde hace un año con todos los precandidatos.

“Hicimos seguimiento a todas las mediciones y, por otro lado, las conversaciones del proyecto político, porque esto no se trata solo de ganar unas elecciones, sino de tener un plan de gobierno y en Soledad encontramos ese perfil”, indicó.

De igual forma, el titular del partido expresó que confían que Soledad puede hacer una excelente gestión municipal, aunque aclaró que no va a ser fácil por la catastrófica situación en la que se encuentra la Municipalidad.

“Creemos que su gestión y sus valores de eficiencia y honestidad pueden hacer un cambio significativo para la ciudadanía en el siguiente periodo municipal”, finalizó.