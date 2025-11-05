Afirman que elección en Ciudad del Este será un “referendum” para el Gobierno

“Para mí esto va a ser un un referéndum para para el gobierno. Yo creo que la ciudadanía se va a pronunciar a través de las urnas. La ciudadanía esteña le va a decir al gobierno si definitivamente están haciendo bien o mal las cosas", consideró Buzarquis.

Para el liberal, una derrota colorada será un imperativo para que el “presidente de la República y todo su equipo van a tener que reflexionar profundamente”

Buzarquis, que forma parte del movimiento interno Nuevo Liberalismo, donde es incluso precandidato a vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), afirmó que irán entre varios a respaldar al candidato único de la oposición Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), ya que el desafío también es de ellos.

“Este va a ser el termómetro de lo que podría pasar en las próximas elecciones presidenciales. Es la antesala de las elecciones presidenciales para la oposición va a ser muy importante, para nosotros va a ser fundamental", insistió.

Sobre todo puso el foco principal sobre el entorno “esteño” de Peña, empezando por el director paraguayo de Itaipú y parte del Clan ZI, Justo Zacarías Irún.

“¿Cuánta gente poderosa del Este hoy día que forma parte de la cúpula del Partido Colorado están en el gobierno? Son gente de confianza del presidente de la República y si ellos son derrotados, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la ciudadanía que la ciudadanía está cansada de esta gente", sostuvo.

El mismo dijo que también será un ejercicio de unidad, ya que son conscientes de que para el 2028 a la oposición otro camino que ir juntos apuntando a las presidenciales, y donde se requerirá demostrar “capacidad de diálogo, renunciamiento y una agenda común entre todos, una misma hoja de ruta".

Sin embargo, concluyó diciendo que desde el PLRA, “nosotros tenemos que trabajar en articular la unidad de toda la oposición y si bien ”es muy importante la elección de Ciudad del Este para la oposición en sí, es mucho más importante para el gobierno".

Este domingo 8 se realizan las elecciones municipales complementarias del Ciudad del Este a fin de completar el periodo hasta octubre de 2026 dejado el opositor Miguel Prieto (Yo Creo), destituido tras un proceso de intervención sumamente cuestionado.