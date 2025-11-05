Inauguran obras de Itaipú en acto con tinte proselitista a días de las elecciones en CDE

A tan solo cuatro días de las elecciones municipales en Ciudad del Este, el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, y su esposa, la diputada Rocío Abed, encabezaron un acto de inauguración de obras financiadas por la Entidad Binacional Itaipú, en un evento que tuvo un marcado tinte proselitista y en el que incluso participó el candidato colorado a la intendencia, Roberto González Vaesken.

El acto fue ampliamente difundido en las redes sociales oficiales de la Binacional, donde se observa a Zacarías Irún y a la legisladora luciendo remeras coloradas, mientras que el aspirante a la jefatura comunal aparece cortando la cinta de inauguración junto a las autoridades. La utilización de obras públicas con fondos binacionales en plena campaña electoral ha generado críticas por el uso político de recursos del Estado.

Las obras inauguradas

Según datos difundidos por Itaipú, entre las obras habilitadas se encuentra un tramo de 2.021 metros lineales de asfaltado (equivalente a 20 cuadras) en el km 7 Acaray – barrio Don Bosco, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y el bienestar de los vecinos. Además, fueron inauguradas las plazas Ciudad Nueva (km 7 Monday) y Ypoá (Área 4), donde la Binacional ejecutó trabajos de revitalización, instalación de parques ecológicos y equipamientos sustentables.

Pese a la relevancia de las mejoras, la proximidad de las elecciones y la presencia de figuras políticas del oficialismo en el acto alimentan las sospechas de que se trató de una actividad de promoción partidaria más que de un acto institucional.

