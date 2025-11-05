Designan a 12 fiscales para las elecciones municipales de Ciudad del Este

Considerando que estarán habilitados 23 locales de votación, habrá un fiscal por cada dos instituciones educativas donde se sufragará. Durante la jornada electoral, los habitantes de Ciudad del Este deberán elegir a un nuevo intendente, tras la destitución de Miguel Prieto.

La lista de fiscales designados está encabezada por el fiscal electoral Ysrael Villalba, quien hará de coordinador. Los demás agentes son: Vivian Coronel, Alcides Giménez, Zunilda Ocampos, Gabriel Segovia Villasanti, Carolina Rosa Gadea, Luis Fernando Escobar, Cinthia Leiva, Orlando Quintana, Claudelina Corvalán, Julia González y Carlos Almada.

El fiscal adjunto de Alto Paraná, Jorge Sosa, explicó que el Ministerio Público no es un órgano preventivo, por lo que los agentes actuarán con base en denuncias o al conocimiento de algún hecho punible.

Detalló que los fiscales designados podrán intervenir ante hechos punibles que se pudieran cometer en el marco de las elecciones, ya sea los que se detecten durante los recorridos o los que eventualmente se presenten en la mesa de entrada de la Fiscalía.

“El Ministerio Público es un organismo reactivo. Actúa una vez producido un hecho punible; no tiene funciones preventivas, pero se va a trabajar con la Policía Nacional”, expresó Sosa.

Este miércoles, un grupo de dirigentes del movimiento Yo Creo se reunió con el fiscal adjunto y pidió que los fiscales permanezcan en los locales de votación. Al respecto, Sosa señaló que sería un desgaste innecesario la permanencia en dichos locales.

“Van a hacer recorridos, pero no van a estar instalados de forma permanente, porque eso es un desgaste innecesario. Estamos cubriendo dos locales de votación por cada agente fiscal y esperamos realmente que esto dé resultado. Es importante la participación de la Policía y de los apoderados para realizar las denuncias”, añadió el fiscal adjunto.

Piden elecciones justas y transparentes

El candidato de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, y otros dirigentes de su equipo, quienes se reunieron con el fiscal adjunto, explicaron que la participación de los fiscales es crucial para garantizar elecciones justas y el respeto a la voluntad popular.

Sobre la preocupación por posibles delitos, el senador Rubén Velázquez, quien también estuvo en la reunión, dijo que además del fraude podría registrarse inducción al voto en las inmediaciones de los locales de votación.