Video: estudiante enfrenta a “Beto” Ovelar y le reclama por nepotismo

Un estudiante de la carrera de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, identificado como Lucas Pavón, cuestionó duramente al senador cartista Silvio “Beto” Ovelar durante una conferencia realizada en la institución. El joven aprovechó la ocasión para denunciar los casos de nepotismo en el Congreso y recordarle al legislador la contratación de su hijo en la Cámara Alta, en el marco del escándalo de los llamados “nepobabies”.

El momento quedó grabado en video por uno de los asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Durante su intervención, Pavón —que se presentó como estudiante y también afiliado al Partido Colorado— reclamó al legislador por la falta de coherencia entre el discurso político y las prácticas de los representantes del oficialismo.

“Teniendo a sus hijos y a sus parientes dentro de la Cámara de Senadores y Diputados, ¿cómo no va a alcanzar?”, increpó el estudiante frente al auditorio, dirigiéndose a Ovelar.

“El hijo de este senador, Alejandro Ovelar, que era nuestro compañero de la Facultad de Derecho, ganaba tres millones trescientos. Un tipo que no tenía ni título. Tuvo que renunciar cuando la prensa lo desenmascaró”, agregó.

El universitario también ironizó sobre los argumentos del senador, quien había criticado a la prensa en reiteradas ocasiones. “¿Acaso la prensa ve de su forma los tres millones trescientos que su hijo ganaba? Obviamente que no”, afirmó, generando aplausos del público presente.

Falta de inversión en educación

En otro momento, Pavón amplió su reclamo hacia la falta de inversión en educación, señalando que los discursos sobre aumento presupuestario no se reflejan en mejoras reales.

“Todos los años escuchamos que se va a invertir más en educación y salud, pero nunca se ve reflejado. Cada gobierno que pasa, estamos peor”, expresó, antes de cuestionar la afirmación de Ovelar sobre la “fragilidad de la democracia”.“¿Cómo va a ser efímera si el mismo partido político gobierna hace 75 años?”, lanzó, despertando una ovación en el auditorio.

El joven cerró su intervención con un mensaje autocrítico hacia su propio sector político.

“Yo soy colorado, mi familia es colorada, pero nuestros representantes no están a la altura. Mientras los ciudadanos comunes tenemos que levantarnos a las cinco de la mañana y nuestros los estudiantes acostarnos a las doce de la noche. Los hijos de políticos sin título ganan millones”, sentenció.