“Beto” Ovelar no descarta rechazo a eventual reposición de Kattya en el Senado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de rechazó “in limine” la recusación presentada por la Cámara de Senadores contra dos ministros de la Sala Constitucional Ampliada, en el marco del estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la exlegisladora Kattya González (Independiente) tras su polémica expulsión del Congreso.

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) se refirió a las críticas de sectores de la oposición que sostienen que la Corte no fallará a favor de la exlegisladora. En respuesta, el parlamentario defendió la independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones sobre este tipo de casos.

“Yo respeto la opinión del colega (Ignacio) Iramaín, pero finalmente, vuelvo a repetir, esto demuestra justamente la independencia de los poderes. El Poder Judicial es el que debe interpretar la constitucionalidad o no de las medidas. Y quedará en manos de ellos pronunciarse en el tiempo que corresponda”, afirmó.

El legislador insistió en que corresponde a la Corte resolver el caso “en el tiempo que corresponda”.

“Ya existe jurisprudencia”, sostiene Ovelar

Consultado sobre si el Senado acataría una eventual resolución favorable de la Corte a González, el legislador cartista resaltó que hay antecedentes en los que la Cámara no cumplió fallos judiciales.

“La Corte ya se pronunció en su momento a favor en otros casos; específicamente, en el de Nicanor Duarte Frutos para que ocupe su banca y lo mismo con Horacio Cartes. El pleno del Senado decidió no hacer lugar a esas medidas”, mencionó.

Agregó que, antes de adelantar posiciones, se debe esperar el pronunciamiento del máximo tribunal.

“¿Por qué no esperamos que se pronuncie primeramente la Corte y después, seguramente, el pleno tomará posiciones con respecto a este caso en particular?”, apuntó.

No descarta que se repita la historia

Ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de González, Ovelar admitió que el Senado podría actuar del mismo modo que en anteriores ocasiones.

“Yo no descarto que se repita la historia. Yo no quiero anticiparme a los hechos, pero ya tenemos antecedentes. La Corte se pronunció en su momento a favor de Duarte Frutos y del expresidente Horacio Cartes, y el pleno decidió no otorgarle ese lugar, esa banca”, remarcó.

El senador resaltó que el Artículo 23 del Reglamento Interno de la Cámara Alta es determinante en este tipo de situaciones. “Muchas veces cometimos errores groseros porque la mayoría circunstancial, no solamente la de ahora, sino también la del pasado, ha hecho valer esa mayoría dentro del cuerpo colegiado”, expresó.