Elecciones CDE: “Será una batalla muy dura, pero confiamos en las fuerzas del partido”

“Y en nuestro caso es como la retoma de un fortín en poder de otra gente. Siempre es mucho más complicado esa tarea. Y siempre confiamos en las fuerzas del partido”, manifestó el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) al referirse al desafío colorado en la capital de Alto Paraná.

El domingo se enfrentarán Daniel Mujica, del movimiento Yo Creo, y Roberto González Vaesken, candidato del Partido Colorado, en una elección que ha captado la atención nacional por su importancia política y simbólica.

“Una batalla muy dura”

Ovelar reconoció que Ciudad del Este presenta un escenario “muy complejo” debido a la fuerte estructura política local que aún conserva el movimiento del exintendente Miguel Prieto.

“No va a ser fácil. Este es un escenario muy, muy complejo en Ciudad del Este. Por sus características, va a ser una batalla muy dura, en donde confiamos en las fuerzas del partido”, señaló el legislador.

Para el senador, la clave del éxito electoral no radica únicamente en los recursos o la infraestructura de campaña, sino en el compromiso ideológico de los militantes.

“Si uno gana las elecciones, gana por convicción. Los recursos, la infraestructura pueden ser importantes. Pero la mística, la convicción, la bandera que uno defiende, es lo que le lleva al éxito a un determinado candidato, a un determinado partido”, enfatizó.

“El partido puso toda la carne en el asador”

El dirigente colorado afirmó que el partido se ha volcado por completo a la campaña en Ciudad del Este, con la expectativa de lograr una victoria que marcaría el regreso del coloradismo al gobierno municipal.

“Yo creo que se está planteando de una manera interesante la campaña. El partido puso toda la carne en el asador. Y el domingo veremos finalmente el desenlace”, concluyó.