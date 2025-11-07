Se presentó, pero enseguida se retiró proyecto de indemnización para víctimas de la “Mafia de pagarés”

Menos que un suspiro duró el proyecto de ley presentado por el novel diputado cartista David Manuel Jara Espinoza (que asumió en reemplazo del difunto diputado cartista Derlis Rodríguez), ya que fue ingresado ayer a las 8:17 en mesa de entrada de la Cámara de Diputados y para esta mañana ya fue retirado.

Lea más: Mafia de los pagarés: un microondas le costó G. 3.000 millones, desgarrador relato

Intentamos conocer el motivo del rápido “arrepentimiento” del diputado cartista, sin embargo, no tuvimos respuesta. Llama la atención que en su exposición de motivos el legislador ratificaba y se mostraba convencido sobre una obligación del Estado en resarcir a las víctimas de la “Mafia de los pagarés”, pero esa convicción desapareció en un día.

Lea más: Mafia de los pagarés: “La mayoría de los involucrados sigue impune”, alerta abogado

En la exposición de motivos, sustentó su proyecto en el Artículo 39 de la Constitución “Del derecho a la indemnización justa y adecuada”, transcribiendo textualmente.

"Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho", señala dicho artículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En base a esto, el proyectista acotó que "el caso ampliamente conocido como Mafia de los pagares resulta en una típica responsabilidad del Estado por el perjuicio y daño causado en el ejercicio de la función jurisdiccional, del cual no se puede escapar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es decir, consideraba “ineludible” la obligación del Estado de resarcir a las víctimas. No obstante, dicha convicción no duró ni 24 horas.

Incluso, llegó a asumir cuota de responsabilidad como legislador, al decir que “en el marco de esa responsabilidad (del Estado), el Poder Legislativo a través de las Cámaras del Congreso Nacional se encuentran legitimados para expedirse en tal sentido mediante una ley apropiada y oportuna".

Ante su falta de respuesta sobre su motivos para el retiro del se puede sospechar que habrá recibido un tirón de oreja de su bancada cartista, ya que incluso pedía que “este proyecto sea derivado con la premura pertinente a las siguientes comisiones asesoras internas de la Cámara, concretamente a las de Constitucional (sic) y de Presupuesto, tomando en cuenta que a estas corresponden dirimir los dictámenes respectivos".

¿Qué planteaba el proyecto?

El proyecto de ley, ahora retirada, planteaba una indemnización para un grupo acotado de víctimas, con lo cual se debía determinar los montos de las indemnizaciones.

Puntualmente, el artículo 6 del proyecto sobre “la cuantía de la Compensación indemnizatoria” señalaba que “el Estado abonará a cada una de las víctimas el equivalente al total del perjuicio acreditado en el juicio registrado como parte de la “mafia de los pagarés”, más una compensación adicional de Mil Quinientos jornales para actividades no especificadas independientes de la cuantía del perjuicio ocasionado por las sentencias judiciales consideradas dañinas y perjudiciales para esta ley. En el caso de los herederos estos solo percibirán la compensación adicional".

Es decir, cuanto menos, cada beneficiario debía recibir G. 167.253.000 (según el jornal diario actual).

Algo que sí llamó la atención fue el planteamiento de los posibles beneficiarios, ya que señalaba que “se considerará víctimas de sentencias judiciales, para los efectos de esta ley; exclusivamente a quienes fueron perjudicados y dañados por sentencias judiciales en los juicios conocidos como “mafia de los pagarés” tramitados en los juzgados de paz del Distrito de la ciudad Capital.

Como mero formalismo, la comunicación del desistimiento del proyecto deberá tener entrada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes 11.