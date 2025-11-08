La compra de cédula tiene una pena carcelable de tres años, recuerda fiscal

En la previa a las elecciones municipales de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez recordó que la compra de cédulas es un delito carcelable y la pena va hasta 3 años.

Comentó que desde ahora ya están realizando algunos trabajos y remarcó que 12 fiscales van a estar recorriendo de forma aleatoria los 23 colegios electectorales.

“Teniendo en cuenta que es una de las instituciones de persecusión penal, se ha conformado un equipo de trabajo y para el efecto se designó 12 fiscales electorales, de tal manera que se puedan cubrir los 23 locales electorales que se habilitaron en Ciudade del Este”.

Uno a dos locales de votación fueron designados a cada fiscal, quienes van a hacer un control aleatorio.

El fiscal aseguró que están preparados para recibir denuncias de delitos electorales, de persecusión penal.

“Lo más común es la famosa compra de cédula o la suplantación de identidad. Esos son los delitos más comunes que se denuncian. Por su parte, la compra de cédula tiene una pena privativa de tres años”, recordó Giménez.

En cuanto a cuestiones que la fiscalía no tiene injerencia, mencionó a la conformación de mesas o gente que se hace pasar por apoderada. “Esos incidentes propios de la votación están a cargo del Tribunal de Justicia Electoral”.