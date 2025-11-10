Blanca Ovelar sobre derrota colorada en Ciudad del Este: “El pueblo, tarde o temprano, pasa factura por los abusos”

La senadora colorada disidente Blanca Ovelar pidió una autocrítica profunda tras la derrota electoral en Ciudad del Este, donde ganó de manera aplastante Daniel Pereira Mujica (Dani Mujica) sobre el candidato del Partido Colorado Roberto González Vaesken.

“El pueblo, tarde o temprano, pasa factura por los abusos que se cometen contra ellos. Y allí hay una historia larga, que hay que remontarse a décadas, de abusos del Partido Colorado, de un modelo extorsivo, clientelar, donde se premiaba a los leales y se castigaba a los disidentes”, señaló la legisladora.

Para Ovelar, desconocer el pasado solo conduce a agravar los conflictos internos y la desconexión con la ciudadanía. “Ignorar esa historia no resuelve el problema, porque los rencores y los dolores perduran. No reconocer eso, solo promueve actitudes más intolerantes”, afirmó.

La senadora —una de las voces más autocríticas dentro del coloradismo— señaló que los resultados en Ciudad del Este deben interpretarse como una advertencia. “Es un síntoma que se tiene que estudiar muy de fondo. Esa es la dinámica de la política, y lo que hay que hacer es una lectura correcta de eso”, apuntó.

Según Ovelar, la ciudadanía está cambiando: “El pueblo se va despertando, los años de escolaridad van subiendo, hay más conciencia sobre los derechos, más conciencia cívica. Ojalá crezca eso, porque es bueno para la democracia.”

“El Partido Colorado debe revisar sus principios”

Consultada sobre si el mensaje ciudadano llegará a la cúpula colorada, Ovelar fue clara: “Espero que llegue. No sé si va a llegar, porque no estoy en contacto, pero creo que el partido tiene que revisar profundamente la vigencia de sus principios y valores doctrinarios.”

La legisladora advirtió que varias decisiones recientes contradicen la esencia republicana del partido: “Las privatizaciones y tercerizaciones en salud que se hacen hoy son contrarias a la doctrina colorada. Si revisamos la historia de por qué se ha luchado, debemos reconocer que muchas medidas actuales van en sentido opuesto”, subrayó.

La senadora Ovelar insistió en que la derrota en Ciudad del Este debe servir como punto de inflexión. “El Partido Colorado necesita reconectarse con su gente, revisar sus valores y recuperar la confianza ciudadana”.