La victoria en CDE enciende una llama de esperanza, sostiene Soledad Núñez

La precandidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, se mostró muy feliz por la aplastante victoria de Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) en las elecciones en Ciudad del Este sobre el cartismo y señaló que es un golpe positivo para la oposición de cara a lo que se viene en la capital.

Además, apuntó que Miguel Prieto es el gran ganador de estas elecciones, pues sale muy fortalecido con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

“Muy felices con los resultados. Además, un resultado bastante contundente. Se enciende la esperanza, que nos muestra una suerte de camino para avanzar hacia las próximas metas y objetivos que tenemos en términos político como oposición”, señaló Soledad Núñez.

Seguido amplió su postura: “Cuando digo en lo político no solo me refiero a lo electoral, sino a cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Vemos como esos esfuerzos de unidad fueron bastante importante para demostrarnos que cuando vamos juntos todo es posible”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tras victoria en CDE, oposición apunta a la unidad para las municipales 2026

“Esta elección deja una gran lección de Ciudad del Este. Más allá de las diferencias que estaba escuchando, con respecto a la economía y la sociedad, igual acá, siempre hubo un grupo político que tuvo en manos a la municipalidad y se logró cambiar eso”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, la precandidata dejó en claro que hoy ve una llama que vuelve a encender la esperanza y que cambia un poco el escenario electoral. “Hay que mantener también este momento en los próximos meses, que nos ayude a cerrar un año 2025 y arrancar un 2026 con todas las fuerzas para presentar a la ciudadanía una proyecto de cambios en el modelo de gestión política”.

Lea más: ¡Soledad Núñez anunció que está embarazada!

Prieto es el gran ganador

Ante la consulta sobre cómo quedó Miguel Prieto, como figura política, después de esta victoria, Núñez fue categórica. “Yo creo que él es el gran ganador y que sale tremendamente fortalecido después de estas elecciones”.

A renglón seguido expresó: “Detrás de esta victoria, hay una unidad de fuerza política, pero también hay mucho trabajo detrás, para vencer a una fuerza política que no escatimó en el uso de los recursos de Itaipú, de las instituciones del gobierno y de todo tipo, pero la voluntad popular se hizo presente”.

En lo que respecta a las próximas elecciones para la intendencia de Asunción, Soledad Núñez manifestó que están avanzando con madurez y en la dirección de la construcción de un gran proyecto para los asuncenos.

“Creo que en la mesa Unidos por Asunción hemos avanzado bastante. Yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío. En otras elecciones, los acuerdos, las decisiones e inclusive los pactos tardíos nos han costado demasiado caro”.

Lea más: Elecciones municipales: “Vamos a tener un proyecto de unidad en Asunción”, asegura Johanna Ortega

Con relación a la elección del candidato para esas elecciones, comentó que en estos días tiene previsto reunirse con la otra precandidata, Johanna Ortega, quien propone encuestas para abril del 2026 para elegir a candidato único de la oposición.

“Mi postura sigue siendo la misma, que me parece es la más conveniente para poder definir una candidatura antes de fin de año. Pero seguiremos conversando para ver cuál es el escenario más conveniente para todos y poder construir para adelante”, mencionó.

“Esta no es la Asunción que yo quiero. Genera mucha pena y mucho dolor. Eso es lo que me impulsa a hacer política para tratar de proponer los cambios que necesita la Municipalidad”, concluyó Soledad Núñez.