Tras victoria en CDE, oposición apunta a la unidad para las municipales 2026

“La oposición ayer demostró unidad, capacidad y fue parte de este gran triunfo que se retuvo la intendencia municipal de Ciudad del Este. Con esto también caen las versiones de que la oposición está mal o está golpeada”, aseguró Ricardo Estigarribia esta mañana al evaluar los resultados de las elecciones en Ciudad del Este. Señaló que la gestión de Miguel Prieto fue clave y que la oposición se sumó al brindarle todo el respaldo necesario.

“Muchas veces, podés tener una buena gestión y si no tenés un consenso dentro de un equipo o movimiento, podés perder unas elecciones, como ocurrió varias veces en cualquier distrito del país. Pero la gestión acompañada de toda la unidad de la oposición, yo creo que le da una garantía y le da una fortaleza también como para que la, la ciudadanía le acompañe al candidato que se proponga”, manifestó.

El gobernador liberal también sostuvo que el resultado electoral fue un reflejo del descontento ciudadano con la corrupción y la mala gestión del Gobierno nacional. “Nunca vi movilizar tanto el aparato estatal como en esta elección, y aun así la gente acompañó al candidato en quien más confió. Si el Gobierno tuviera una buena gestión, su candidato habría ganado”, enfatizó.

El gran desafío: triunfar en Asunción y Central

Estigarribia destacó que ahora el gran desafío de la oposición es trabajar para replicar ese triunfo en gran parte del país para las próximas elecciones municipales del 2026.

Señaló que las batallas más duras serán en Capital y todas las ciudades de Central. “En Central, nosotros de los 19 distritos tenemos que diez son del Partido Liberal y nueve del Partido Colorado. Ahora estamos trabajando en una planificación y vemos que hay posibilidades de ganar en 13 municipios. Estamos trabajando para sumar uno más. Yo creo que con eso y ganando en capital, vamos a tener una buena base", consideró.

En otro momento, señaló que el resultado de ayer en Ciudad del Este no se repitió en Asunción solamente porque Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó su renuncia. “Si había elecciones en los dos municipios iba a ser un golpe fatal para el Partido Colorado”, garantizó.