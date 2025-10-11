Elecciones municipales: “Vamos a tener un proyecto de unidad en Asunción”, asegura Johanna Ortega

Con miras a las elecciones municipales de octubre del 2026 la oposición busca llegar con una alianza fortalecida. Una de las precandidatas es la diputada Johana Ortega, quien insta a la unidad.

“Queremos llegar a un acuerdo, pero ciertamente, estamos trabados en el mecanismo de definición de candidaturas porque tenemos distintas visiones”, manifestó en la mañana de este sábado en el programa “No tiene nombre”, de ABC Cardinal.

Manifestó que son tres los precanadidatos que están de acuerdo para aceptar las urnas deliverys y que esperan la contrapropuesta de la precandidata Soledad Núñez.

“Yo no creo que la precandidatura tenga que salir de un acuerdo de cúpula. No creo que como oposición tengamos que ungir un candidato, sí creo que tiene que haber una competencia sana y democrática en el marco de lo acordado para que nuestra candidatura opositora tenga la suficiente fuerza para competir con un candidato de la ANR”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Convención del PLRA: ¿cuál será el tema principal en la cita liberal del domingo?

Anunció que este domingo caminará con el equipo de la senadora Esperanza Martínez que apoya la candidatura de Kathya González, además de congeniar agenda con Miguel Prieto en Ciudad del Este, para dar su apoyo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo además, que solicitó una reunión con los otros tres precandidatos: Agustín Saguier, Álvaro Grau y Soledad Núñez.

“Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo sobre la metodología y que esa sea la más transparente, participativa y abierta posible”, indicó.