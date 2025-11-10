Policía despeja de violentos manifestantes la Municipalidad de Puerto Casado

Una comitiva policial llegó esta mañana a la Municipalidad de Puerto Casado (Alto Paraguay) para dispersar a los seguidores del intendente electo Hilario Adorno (ANR-HC), quienes desde el 2 de noviembre no dejaban a los funcionarios y contribuyentes ingresar al sitio.
El comisario Marcial Leiva intentó conversar con los cerca de 80 manifestantes, leales al clan Adorno para despejar al sede de la municipalidad, sin embargo, encontró una conducta sumamente hostil por lo cual se tuvo que usar la fuerza.
El contingente policial llegó hasta Puerto Casado a pedido del intendente interino Domingo Vera (ANR), quien denunció la toma de la sede municipal. También a pedido de varios vecinos que denunciaron que desde hace días los manifestantes generan disturbios, principalmente en horario nocturno debido a la ingesta descontrolada de alcohol.
Durante la escaramuza resultó con una herida en el rostro Amilcar Quintana, quien es actual secretario General de la gestión del intendente Domingo Vera. La policía también reportó dos personas detenidas allegadas al clan Adorno, entre ellas un funcionario del Instituto del Previsión Social.
El domingo 2 de noviembre, el diputado Domingo “Mino” Adorno encabezó una movilización que tomó la sede municipal y luego fue a llevar su apoyo a su hermano condenado Hilario en su domicilio, pues debido a su restricción judicial no puede acercarse a la Municipalidad de Puerto Casado a 100 metros.
Hilario Adorno fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por pagar la primera cuota de su camioneta con recursos municipales. El cartista apeló, sin embargo, recientemente el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia. El caso está ahora en la Corte.