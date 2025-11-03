Turba encabezada por el diputado Adorno tomó Municipalidad de Puerto Casado

La situación administrativa y financiera de la Municipalidad de Puerto Casado se complica con el correr de los días debido a que Hilario Adorno, intendente electo, pero que debido a su condena, tiene prohibido acercarse a la municipalidad, sigue insistiendo con administrar los recursos y se niega a que Domingo Vera, intendente interino, ejerza las funciones.

La problemática se acentuó el jueves pasado, cuando el intendente interino, Vera, mediante documentos, recuperó, la sede del Coliseo Municipal y varias maquinarias de las cuales se había apropiado Hilario Adorno, tras su prohibición judicial, y donde instaló su “oficina municipal paralela”.

Por su parte, ayer, el diputado Domingo “Mino” Adorno, hermano del intendente condenado, aprovechando el fin de semana encabezó una turba y sitió la sede municipal, luego, en caravana, fueron hasta la vivienda de Hilario, para llevarle “su apoyo”.

Hilario no puede acercarse a 100 metros la municipalidad de Puerto Casado, por lo cual no fue con la turba y aguardó en su vivienda a su hermano.

En tanto, esta mañana la turba no dejó que los funcionarios municipales y el intendente interino ingrese a cumplir sus funciones.

Se tuvo una escaramuza con empujones e improperios en el patio de la Municipalidad entre la turba del “Clan Adorno” y los funcionarios municipales, por lo cual agentes policiales tuvieron que intervenir.

El clan Adorno, se resiste a entregar las riendas de la Municipalidad, a pesar que la justicia le prohibió la gestión a Hilario y recientemente también el Banco Nacional de Fomento reconoció a Domingo Vera como administrador de las cuentas bancarias municipales.

Además, el Ministerio de Economía, para precautelar los recursos del tesoro, “congeló las transferencias” de royalties y otras compensaciones hasta tanto se defina la situación jurídica.

Al respecto el intendente Vera, manifestó que la situación se volvió más tensa luego de que el BNF lo aceptará como ordenador de gastos y dejara sin recursos a Hilario Adorno.

Maquinarias y bienes

El intendente interino indicó que Hilario Adorno secuestró casi todas las maquinarias municipales, por lo cual se complica cumplir con los servicios básicos municipales.

Agregó que realizó varias denuncias, pero que todo es un proceso, más aún debido a que el diputado Adorno busca poner trabas a la gestión municipal. Sin embargo, luego de varios meses, finalmente el pasado jueves se logró recuperar algunos bienes municipales del poder del clan Adorno.

Entre estos, se recuperó un camión marca Scania, una retroexcavadora marca JCB y un tractor marca John Deere. Según el documento oficial, estos vehículos estaban “en la vía pública enfrente al domicilio particular Hilario Adorno.

Las maquinarias fueron encontradas en estado deplorable, prácticamente a punto de convertirse en chatarras.

Recordemos que Adorno fue condenado a 3 años y ocho meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio por el uso irregular de fondos municipales.

El cartista apeló su condena, sin embargo, el Tribunal de Apelación confirmó la condena y nuevamente presentó una apelación ante la Corte para dilatar su ingreso a la cárcel.