Apoyo de Prieto no significa un quiebre en la alianza, asegura Johanna Ortega

La precandidata a la Intendencia de Asunción, Johanna Ortega, recibió el respaldo de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, de cara a las elecciones municipales, a realizarse en octubre del 2026.

Con respecto a esto, la diputada expresó: “Un anuncio muy esperado desde nuestro sector. Miguel, como figura política en proyección, va a salir a caminar por el resto del país y su respaldo en el proceso de unidad para la candidatura a la intendencia de Asunción lo recibo con mucha responsabilidad”.

A continuación explicó: “Todos los respaldos que se den a mi candidatura, como a la de Soledad Núñez, se dan dentro del marco del proyecto de unidad que tenemos para octubre del 2026″.

Ante la consulta de si esto puede significar un quiebre dentro de la alianza, Ortega dejó en claro que no: “De ninguna manera esto representa un quiebre. Yo tengo el compromiso de que lleguemos con una única candidatura si soy yo la mejor posicionada y se esperaría lo mismo de parte de la otra candidata”.

La precandidata sostuvo que Soledad tiene su palabra y certeza de que ella sabrá tomar decisiones si es que no es la mejor posicionada. “Todo este proceso de apoyo, a mi candidatura y la suya, se dan dentro del marco de unidad”.

Una de las cuestiones a definir es el mecanismo para decidir quién será la candidata, a lo que Johanna señaló: “En estos días tenemos una reunión pendiente con Soledad para evaluar esa situación. De mi parte, entregamos una propuesta concreta, que es la realización de encuestas, entendiendo que es la metodología que mayor consenso genera para encontrar esa candidatura única”.

“La intención es que se realice en las últimas semanas de abril, para que en los primeros días de mayo se anuncie la candidata que queda. Pero no estoy ajena a ninguna metodología y estoy segura de que vamos a ponernos de acuerdo”, concluyó.