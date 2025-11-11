Video: Prieto da apoyo a Johanna Ortega para Intendencia de Asunción

El exintendente de Ciudad del Este y referente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, anunció oficialmente este martes su respaldo a la precandidatura de Johanna Ortega (Partido País Solidario) a la intendencia de Asunción, con miras a las elecciones municipales de 2026.

El anuncio se realizó mediante un video que fue difundido en redes sociales, donde ambos políticos coincidieron en la necesidad de impulsar una nueva forma de hacer política.

Durante el mensaje, Prieto destacó que su apoyo responde al compromiso y la valentía de Ortega. “Ni las estructuras, ni el dinero, ni las amenazas pueden con una ciudadanía decidida a defender su ciudad”, afirmó el exintendente.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega agradeció el respaldo y señaló que la experiencia del movimiento Yo Creo en el Este es “una señal de que el cartismo no es invencible”.

“Gracias, Miguel Prieto, por tu apoyo y por demostrar con tu lucha y la de los esteños que unidos somos fuertes. La victoria en Ciudad del Este es una señal clara: podemos derrotar a los corruptos en las urnas”, expresó en su cuenta oficial.