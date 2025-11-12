Cruce entre senadora y el exconcejal conocido como “Compravotos”

A través de redes sociales, la senadora Esperanza Martínez cuestionó que ahora el motivo de pedido de destitución de Justo Zacarías Irún al frente de la binacional sea político y no los múltiples hechos de corrupción que se vienen denunciando.

“¡Qué notable! Con plata de Itaipú hicieron un feroz negociado con la compra de pupitres de un empresario que, según denuncian, había “prestado” su avión y camioneta al presidente (y quién sabe cuantas cosas más), denuncias por nepobabys, correligionarios contratados, uso de recursos en campaña. Pero el motivo por el cual piden la destitución del director del Itaipú es porque perdieron las elecciones en CDE. No dejan de sorprender estos muchachos", expresó la parlamentaria.

Alguien que no tomó muy bien este posteo realizado en la red social X fue José Alvarenga Bonzi (ANR-HC), exconcejal de Asunción que renunció para ser nombrado jefe de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Que? Ustede secuestraron y mataron gente para hacer política. Bastarda (sic)”, le respondió anoche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta mañana, el cruce siguió con una respuesta de la senadora, quien le recordó parte de sus polémicos antecedentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: José Alvarenga Bonzi, un “impresentable” que busca rekutu

“Muy eficiente gestión en algo relacionado a cédulas”

“Buen día. No tengo el gusto, pero me dijeron que usted es un joven muy prometedor para los estándares del cartismo y que tuvo muy eficiente gestión en Identificaciones o algo relacionado con las cédulas. Dada su juventud y buenos antecedentes, le invito a que haga la denuncia por los graves hechos que me atribuye. Vaya, pero recuerde llevar su cédula, no una ajena. Que tenga un buen día, mi hijo”, enfatizó la parlamentaria.

La declaración de Martínez rápidamente obtuvo más de 600 reacciones a favor.

En respuesta, el exconcejal colorado cartista aseguró que él se retiró de la Junta Municipal “sin un solo hecho de corrupción ni denuncia ni investigación fiscal”. Dijo sentirse con la conciencia tranquila, y “un gran equipo y sobrada formación para aplastarles a los embusteros marxistas como usted”.

Lea más: José Alvarenga Bonzi, conocido como el “compravotos”, quiere ser intendente de Asunción

Afirmó que el video que se utilizó para acusarlo de compra votos en el 2008 es “recortado” y que él solo explicaba procesos electorales.

¿Por qué lo llaman “Compravotos”?

El apodo de Alvarenga Bonzi surgió tras la difusión del documental “Dios Bendiga al Paraguay”, que recoge todo el proceso que llevó a la Presidencia a Fernando Lugo. El material fue elaborado en el 2008 por el francés Gregory Schepard.

Lea más: Documentan compra de votos en la ANR

En las escenas tomadas de ese documental se ve a dos jóvenes colorados repartiendo dinero a cambio de votos para Blanca Ovelar. Uno de los protagonistas es precisamente Alvarenga Bonzi, quien aparece diciendo que no compran votos, sino que dan una “ayuda por ser colorados”.

El mismo documentalista afirmó que los videos son reales y no actuados.

Otro de los motes por el cual se conoce a Alvarenga es “Josédula”, un juego de palabras que combina su nombre de pila con la palabra “cédula”.