Política
15 de noviembre de 2025 - 01:00

A punto de entrar en un año electoral, Diputados se alista a crear otro municipio

Colonia Independencia.
Buscaban despojar más de 25.533 hectáreas a Independencia.Carlos Avalos

En pleno año electoralista, la Cámara de Diputados se alista para crear otro municipio en el país. Se trata del proyecto de ley que crea el municipio de Santa Cecilia, en Guairá, y que despojaría al distrito de Independencia 25.533 hectáreas. La iniciativa se tratará el próximo martes 18 en el punto 15.

Por ABC Color

La diputada María Constancia Benítez (PLRA) es la principal proyectista, quien junto a su colega Édgar Chávez (ANR-HC), ambos del departamento de Guairá, buscan revivir un proyecto de ley que ya había sido rechazado en el 2011 y cuya intención es despojar al distrito de Independencia 25.533 hectáreas. Se trata del proyecto para crear el distrito de Santa Cecilia.

Lea más: Buscan crear un nuevo municipio en Guairá

La iniciativa parlamentaria ingresó en marzo pasado en la Cámara Baja y ya se encuentra en el punto 15 del orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 18, convocada a las 09:00.

La comisión de Asuntos Municipales, cuyo presidente es el imputado cartista Esteban Samaniego, y la Comisión de Asuntos Electorales, que preside Arnaldo Valdez (PLRA),dictaminaron a favor de la propuesta legislativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La excusa de siempre para crear otro municipio es que el distrito “madre” -en este caso Independencia- no llega con las obras hasta los pobladores. Sin embargo, en puridad solo significa más gastos en dietas y salarios para los políticos.

Lea más: Comunidades indígenas de Guairá retratan el abandono del Estado

Un proyecto similar, que buscaba despojar 25.533 hectáreas a Independencia para crear Santa Cecilia, había sido presentado el 3 de marzo del 2011 por los entonces diputados Atilio Penayo, Jorge Baruja, Cándido Aguilera, Gustavo Mussi, Eladio Gómez y César Garcete. Sin embargo, fue rechazado y archivado.