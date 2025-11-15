Frenarían reforma de comiso

El martes pasado, por un “error” se mocionó la postergación solo por una semana, cuando en realidad debió ser sine die; es decir, mandarlo al freezer, que se hará el próximo martes según adelantaron los cartistas.

Además del hecho sumamente cuestionable de que un abogado investigado penalmente por presunto lavado de dinero en una causa, junto al hijo del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gómez, Alexander Rodrigues Gomes, plantea un proyecto para favorecer a sujetos pasibles de comiso de sus bienes por delitos, la iniciativa en sí pone en riesgo la imagen país que este gobierno tanto promociona.

Esto debido a que plantea derogar la Ley Nº 6431 que “crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”, que había sido aprobado como parte de un paquete de exigencias del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de activos (Gafi).

El proyecto de ley de Esgaib y Tuma no solo pone en riesgo a que nuestro país caiga a la “lista gris” de países fértiles para el lavado de activos, sino incluso abre la posibilidad a que nuestro país pierda la categoría de “grado de inversión” reciéntemente logrado.

