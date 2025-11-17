Cancillería: Directora de RR.HH. denuncia maltrato de “una persona que temporalmente ocupa cargo privilegiado”.

La directora de la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería nacional, Elvira Celeste Encina Franco, remitió una nota al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, fechada el 6 de noviembre último, en la cual denuncia maltratos de un alto funcionario de dicha cartera de Estado. Lo llamativo es que la directora no da nombres.

En la nota, Encina Franco afirma que el funcionario intentó presionar para que realice medidas que van “en contra de la transparencia del Ministerio”. Anuncia además que tomará acciones legales.

“Por tal motivo y porque realmente comulgo con dichos valores, no estoy dispuesta a aceptar faltas de respeto, ni que me levanten la voz personas que temporalmente ocupan cargos privilegiados. Estoy segura de que Vuestra Excelencia no tiene conocimiento de estas situaciones diarias por las cuales funcionarios de muchos años de antigüedad y leales a Vuestra Excelencia tenemos que pasar, por ese motivo y para evitarle situaciones desagradables en su excelente gestión ruego me comprenda”, refiere la nota de la directora de Recursos Humanos de la Cancillería.

La misiva, agrega: “A fin de resguardarme de posibles represalias, como de las que ya fui víctima en una ocasión anterior, me reservo el derecho de accionar directamente contra la persona que me faltó el respeto y que me levantó la voz por no realizar actividades que van en contra de la transparencia del Ministerio. Si su excelencia considera oportuno quisiera poder comentarle personalmente la situación cuando su agenda lo permita".

Encina Franco es funcionaria del escalafón administrativo del MRE, con más de 20 años de antigüedad. Es politóloga y magister en Derecho de la Integración. En el servicio exterior cumplió funciones en las embajadas en Argentina y en Perú; y en el consulado en La Plata, Argentina.