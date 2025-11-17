Senado debería rechazar pedido de ascenso de oficiales, asegura Villalba

El pedido de ascensos de oficiales de la Policía Nacional presentada por el Poder Ejecutivo está estancada debido a las denuncias del uso de la prueba del polígrafo como determinante para aprobar los ascensos.

Además, otro punto cuestionado es la inclusión en la lista de oficiales con antecedentes judiciales por distintas causas, que van desde coimas hasta un hecho de homicidio, según denunciaron senadores de la oposición.

Para el senador del PLRA Ever Villalba correspondería rechazar la lista y volver a presentarla, ya que todos los que la integran fueron adheridos bajo las mismas condiciones que hoy se cuestionan.

“Nosotros, si vamos a actuar como corresponde, Senado debería rechazar ese pedido de ascenso que están presentando por la totalidad, porque todos pasaron por el mismo proceso”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hugo Estigarribia advierte que uso del polígrafo para ascensos policiales podría violar la Constitución

Proyecto para eliminar polígrafo

Actualmente, hay un proyecto propuesto por varios legisladores, tanto de la oposición como oficialistas, con el que se plantea modificar la reforma policial y retirar el requisito excluyente de la prueba del polígrafo, además incorpora en su lugar un examen de correspondencia patrimonial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta fue aplazada la semana pasada y derivada a comisiones, las cuales hoy deberían emitir un dictamen al respecto.

El senador Villalba dijo que buscan tratar la propuesta antes del receso parlamentario y definir la modificación antes de fin de año, aunque entendió que el oficialismo quiere proteger a su ministro, pese a que considera un error poner como requisito el uso de un aparato que no tiene legalidad, legitimidad ni respaldo científico.

“Está en las comisiones. Estaba en el orden del día del miércoles pasado. El pedido del senador Zacarías fue sine die, ahora voy a plantear de vuelta en mesa, a ver si podemos tratar, que las comisiones traten y recomienden su tratamiento también. Se había postergado por 8 días en la comisión de legislación, pero sacaron del orden. Lo ideal sería tratarlo antes de que se resuelva esta cuestión de los ascensos”, aseguró.

Lea más: ¿Qué tan confiables son los polígrafos? Esto dice un especialista

Sobre denuncias de supuestos peajes que deben pagar agentes para los traslados y estar cerca de sus familias, dijo que hay investigaciones académicas que respaldan esto, además de la instalación de puestos de control que tienen como meta recaudar mensualmente de acuerdo a la zona. “Algunos tienen un monto más elevado y otros no tanto. Así que esa práctica nefasta aún sigue en las filas de la policía”, denunció.

Interna en la oposición

La coalición política “Unidos por Asunción”, que congrega a varios partidos opositores, incluso al PLRA, actualmente cuenta con dos candidatas que aspiran a la intendencia municipal: Soledad Núñez y Johanna Ortega.

Johanna Ortega, diputada por Asunción, recientemente fue apoyada por Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y quien suena como uno de los candidatos de la oposición para la Presidencia de la República en el 2028.

Ever Villalba reconoció que Miguel es un líder importante de Ciudad del Este, que debe jugar dentro de la oposición y que hay que cuidarlo, aunque criticó que su juventud e ímpetu muchas veces le hace cometer errores.

Lea más: Opositores confirman alianza para pelear por la Intendencia de Asunción

“Él apoya a Johanna y la mayoría de los partidos apoyan a Soledad. De hecho, los guarismos favorecen de manera contundente a Soledad, pero Miguel está aprendiendo, es comparando con el fútbol, muchas veces pasa eso, un jugador del interior se destaca en su club local, pero después viene a jugar en la Liga Nacional y hay otras cuestiones”, refirió.

Descartó que el PLRA esté condicionando el apoyo a Soledad Núñez y recordó que Agustín Saguier, quien fue propuesto como candidato a intendente del equipo Nuevo Liberalismo, declinó su candidatura en favor de Soledad debido a las mediciones con las que contaban que daban más del 50% de preferencia a la candidata.

“Particularmente me gustaría que se defina antes de fin de año para que en la mesa de Navidad los asuncenos ya puedan decir ‘que nuestra próxima intendenta sea Soledad Núñez’. Johanna es una amiga, una compañera y mirándole ahora a los ojos le diría que haga una medición ella, analice con su equipo y se sume la campaña de Sole”, concluyó.