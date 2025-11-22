Expresidenta de la entidad agraria califica de mitómano a Ruiz Díaz

La expresidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Gail González salió ayer al paso de las acusaciones del actual titular de la institución agraria, Francisco Ruiz Díaz. Este último a través de ABC Cardinal aseguró que las adjudicaciones de tierras a precios irrisorios en las cercanías del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico se hicieron en la gestión anterior haciendo referencia a González, además ensayó la versión de un supuesto negocio inmobiliario privado detrás de las denuncias en su contra.

Al respecto, la expresidenta del ente agrario afirmó que ninguno de los tres últimos “regalos” del Indert corresponden a su presidencia. “Fueron ahora”, dijo en forma categórica.

Explicó que uno de los lotes, correspondiente al Padrón N° 312, efectivamente adjudicó en su totalidad (29 hectáreas) al empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal. No obstante, afirmó que una vez que recibió el pedido de la Dirección Nacional de Aduanas (hoy a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT) decidió fraccionar el terreno fiscal y entregó 12 hectáreas a la institución pública y 17 ha. a Ehreke Irrazábal.

Este último, según expresó González, recurrió a la Justicia la cual dio la razón al Indert en primera instancia. Sin embargo, Ruiz Díaz decidió de todos modos entregar las 29 hectáreas a Ehreke Irrazábal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre los otros dos lotes (60 ha. y 2 ha.) no realizó adjudicación porque estaban previstos para la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y otras instituciones del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la expresidenta del Indert se refirió al acuerdo de permuta que Ruiz Díaz calificó como un supuesto negociado. En ese sentido, detalló que todo se hizo en el marco legal y existen todos los antecedentes en cuanto a las cláusulas.

Aseguró que nada tiene que ver con lotes en la zona de la Bioceánica. “Este tipo quiere sacar de contexto y confundir a la gente. Es un mentiroso. Es un mitómano que ni siquiera sabe qué dice el acuerdo”, subrayó.