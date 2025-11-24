Peña dilata envío de ascensos policiales

El presidente de la República, Santiago Peña, enfrenta una fuerte crisis con un grupo mayoritario de senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a raíz del uso del polígrafo como requisito para los ascensos policiales.

La implementación de la prueba es cuestionada por su validez jurídica y por denuncias de presuntas irregularidades que detonó un conflicto político que ya escala hacia acusaciones cruzadas, pedidos de rechazos de acuerdos y cuestionamientos internos dentro del cartismo.

Los senadores Eduardo Nakayama (independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Mario Varela (ANR, Añetete) y Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) sostienen que el uso del polígrafo carece de sustento legal claro y que su reglamentación, emitida tardíamente por el Ministerio del Interior, sería nula.

En consecuencia, varios legisladores consideran que el Senado debería rechazar los pedidos de acuerdos constitucionales vinculados a ascensos policiales que dependan de este filtro.

El senador Núñez protagonizó el capítulo más tenso del conflicto al lanzar fuertes acusaciones contra el ministro del Interior, Enrique Riera. Núñez afirmó que existen denuncias de que policías estarían pagando hasta 150 millones de guaraníes para asegurar un resultado favorable en la prueba del polígrafo y así entrar en la lista de ascensos.

Además, el legislador acusó al ministro de pretender “recaudar” mediante este mecanismo de selección. Riera rechazó las afirmaciones, pero la controversia continúa generando presión dentro del oficialismo.

Núñez también avivó el fuego político al declarar que el presidente Peña le habría ofrecido 50 cargos para que permaneciera dentro del cartismo.