Estigarribia lamenta rechazo de ampliación presupuestaria para Gobernación Central

El Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), mediante un comunicado, lamentó “profundamente” el rechazo a la ampliación de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.

“Los intereses políticos no pueden estar por encima de las necesidades del pueblo centralino. Esta administración ha impulsado grandes obras, incluso enfrentando recortes desde el inicio de nuestra gestión en la Gobernación de Central.”, sostuvo.

Estigarribia calificó la decisión como “un mensaje claro a la ciudadanía: sus necesidades no importan” y acusó a senadores y diputados de priorizar “una línea política” por encima de urgencias sociales.

Cabe resaltar que el departamento Central es uno de los territorios más poblados del país.

Obras bajo recortes y prioridades sensibles

El gobernador defendió su gestión y destacó que, a pesar del constante manoseo político, se logró avanzar en obras para miles de familias e invertir en salud y educación. “Esto no nos va a detener”, sentenció.

Lamentó además que algunos senadores y diputados siguen una línea política, “un capricho que termina perjudicando al pueblo paraguayo”, dijo.

La administración departamental afirmó que se encuentra “fortalecida y unida” para seguir sus planes en los 19 distritos y anticipó que “redoblará esfuerzos” de cara a 2026.