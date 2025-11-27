En medio de tenso debate, Senado aprobó en general el PGN 2026 con modificaciones

En medio de un tenso y largo debate, el pleno de la Cámara Alta resolvió la aprobación en general del Presupuesto General de la Nación 2026 con modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda del Senado. El debate continúa con el análisis del presupuesto por institución y articulados.

En una extensa sesión extra en la Cámara de Senadores que arrancó a las 09:00 de la mañana y que sigue en curso, los legisladores dieron visto bueno al plan del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026 en general, pero con modificaciones de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Esto representa además de los incrementos salariales, y otros beneficios sociales que ya fueron incluidos en el proyecto inicial, se aumentaron más rubros para Salud, Educación, Justicia Electoral y Desarrollo Social, entre otros ajustes

Lea más: Senado definirá sobre el PGN 2026 en sesión extraordinaria este jueves

Tendrá segunda vuelta

Debido a las modificaciones introducidas en la Cámara Alta, el proyecto de ley debe volver a Diputados para una segunda vuelta de estudio en la próxima semana. En materia de presupuesto, la Cámara Alta tiene la última decisión al respecto que tiene plazo hasta mediados de diciembre para definir.

Cabe señalar que el proyecto inicial del Presupuesto asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), monto que representa un aumento del 12% frente al año pasado, a lo cual debe sumarse las modificaciones realizadas por los legisladores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, al Gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones). El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se prevé una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año; y el Tesoro podrá emitir bonos por hasta un monto de US$ 1.303 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ejecutivo autorizó modificaciones presupuestarias por G. 281.000 millones

Principales aumentos

Entre las principales modificaciones aprobadas por los senadores al plan del PGN 2026, resaltan los incrementos para el Ministerio de Salud por G. 92.000 millones que será distribuido para el Programa Pani, sistema de agua, leche para adultos mayores en vulnerabilidad, Hospital del Quemado, Caaguazú, Ineram, Plan Sumar, entre otros. También se aprobó un incremento de G. 17.000 millones para el plan de letrina cero y supervisión regional. También aclararon que el presupuesto del Ejecutivo ya contemplaba un reajuste salarial para el sector docente, entre otros.