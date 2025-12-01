Resolución para frenar fusión de bancos “fue hecha en el estudio jurídico de Itti”, según abogado

La semana pasada, el abogado Felino Amarilla presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados una denuncia formal contra el juez Juan Francisco Bogado Blanco por supuesto prevaricato.

Según explicó el abogado en conversación con ABC Color este lunes, a las 11:19 del pasado 1 de octubre el juez Bogado Blanco recibió en su juzgado una demanda promovida por la firma de soluciones tecnológicas Itti S.A.E.C.A. contra el Banco Atlas – parte del Grupo Zuccolillo, que también integra ABC Color – en el marco de un pleito judicial en el que Itti acusa a Atlas de plagio de software.

A las 7:00 del día siguiente, el juez Bogado Blanco emite una providencia admitiendo la demanda, lo que indica que el magistrado tuvo solo unas 20 horas para leer y hacer un análisis jurídico y técnico de 83 páginas de documentos referentes a la demanda, según señaló el abogado Amarilla.

Más llamativo, según enfatizó, es el tiempo trascurrido entre la emisión de la providencia que admite la demanda y la emisión de un auto interlocutorio en el que el juez resuelve hacer lugar a un pedido de Itti de una medida cautelar de no innovar que efectivamente paralizó el proceso de fusión entre Atlas y Banco Familiar, anunciado en 2024.

Entre la providencia y el auto interlocutorio trascurrieron cero segundos: ambos documentos figuran en el sistema informático del Poder Judicial con la misma hora: 7:00:00 del 2 de octubre.

“Todo vino hecho”

Amarilla señaló también que en la providencia emitida por el juez Bogado Blanco aparece una carátula que reza “Juicio San Jacinto S.A. sobre convocatoria de acreedores” en vez de mencionar, como debería, medidas precautorias de Itti S.A.E.C.A. contra Banco Atlas.

El abogado afirmó que tanto las irregularidades horarias como la carátula equivocada en la providencia son “pruebas palpables de que todo vino hecho” y que “fue hecho en el estudio jurídico de Itti S.A.E.C.A., parte del Grupo Vázquez”. Señaló que Ueno Bank, parte del mismo grupo empresarial que Itti, es acreedor en la firma San Jacinto S.A.

Agregó que el caso demuestra que, si bien la informatización del sistema judicial paraguayo ha modernizado los procesos, “no ha sacado los vicios” como el hecho de que jueces firmen “resoluciones preparadas por estudios jurídicos”.

Amarilla dijo que irregularidades como esa son normales en el Poder Judicial y que se han constituido en un “negocio”.

“Esta medida cautelar genera un privilegio, un beneficio a Itti S.A.E.C.A. ¿Qué acto humano que genera beneficios a terceros puede ser gratuito?”, preguntó.

“Esto puede ocurrirle a cualquier banco”

Amarilla señaló que el caso “ha causado un perjuicio multimillonario al sistema financiero” al impedir la fusión de “dos bancos sólidos del sistema” y opinó que evidencia la instrumentalización no solo del Poder Judicial, sino también del Banco Central del Paraguay - al que “se ordenó que se abstenga de intervenir en un proceso administrativo hasta que culmine el proceso civil” - por parte de un “sistema monopólico” con vínculos directos con el poder político.

Resaltó otras aparentes irregularidades como el hecho de que, según dijo, se dio entidad a Itti S.A.E.C.A. en el proceso a pesar de que la firma no presentó su constitución como empresa jurídica; o que se dio intervención en el caso al abogado Miguel Almada en representación de Itti a pesar de que este presentó un poder de la firma IT Consultores de 2019 cuando Itti S.A.E.C.A. se formó recién en 2022.

“¿Cómo queda la seguridad jurídica, el grado de inversión? Esto puede ocurrirle a cualquier banco del sistema”, advirtió.

La demanda contra el juez Bogado Blanco se encuentra en el Jurado de Enjuiciamiento desde el viernes pasado, pero Amarilla señaló que la inminencia de los feriados de fin de año y la feria judicial podrían dilatar cualquier decisión.

Más allá de esa demanda, Amarilla comentó que está analizando presentar esta semana una denuncia sobre el caso ante la Fiscalía de Delitos Económicos.