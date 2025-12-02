Candidatos “engendros” del cartismo “hieren” a la ANR, según diputado disidente

Camilo Pérez, precandidato cartista por Asunción, podría convertirse en un candidato “engendro”, al igual que en su momento lo fueron Óscar “Nenecho” Rodríguez y Hugo Javier González. Así lo afirmó el legislador Roberto González (ANR–Añeteté), al cuestionar nuevamente la estrategia electoral de Honor Colorado.

“Ojalá que Camilo Pérez no sea un engendro similar a lo que fue Hugo Javier. Tomaron al Partido Colorado como una maquinaria electoral sin importar la trayectoria, preparación. Luego, se repitió con el bailarín ‘Nenecho’ Rodríguez. Ahora vienen nuevamente alguien por fuera del partido”, expresó.

González subrayó que apostar por lo que definió como un “experimento electoral” afecta directamente a la ANR. En ese sentido, citó también el caso de Roberto González Vaesken quien fue derrotado de forma holgada por Dani Mujica (Yo Creo) recientemente en Ciudad del Este.

“Un engendro es el resultado de un experimento y te sale un ‘monstruito’. Este es un experimento electoral. Me preocupa porque el fracaso de un Nenecho, de un Hugo Javier o de un Roberto González Vaesken golpea al Partido Colorado, lo comprometen al partido. No se dan cuenta de que están quemadísimos”, sostuvo.

Reclamo de candidatos con “esencia” colorada

El diputado afirmó que el Partido Colorado necesita candidatos con “esencia” y trayectoria dentro de la ANR, con legitimación de la dirigencia de base. Aseguró que la figura de Camilo Pérez no convence siquiera a los propios referentes del movimiento Honor Colorado en la capital.

“Te puedo asegurar que Pérez no es del agrado absoluto de la dirigencia de HC en Capital. Pero, como ahí no se admite disidencia, se callan. Si, por lo menos, se hacía un ensayo para dar una apariencia de legitimación de esta nominación, tendrían que haber hablado 15 representantes de cada seccional. Pero nadie habló, nadie ni estornudó. Esa es la diferencia entre HC y los otros movimientos”, afirmó.

“Se le está hiriendo al partido”

González reiteró que la ANR es “herida” con la instalación de figuras como Camilo Pérez, “Nenecho” Rodríguez y Hugo Javier.

“RGV era un excelente candidato y después de la catastrófica derrota quisieron reducir esto a los ZI. Hay un porcentaje que se le atribuye a pupitres chinos, al avión del Chino, el arbolito de Navidad, el exceso de poder, la manipulación de los órganos extrapoder, una serie de irregularidades y de inconductas que finalmente golpeó al partido”, mencionó.

“RGV es un accidente en la vida de un partido tan grande como la ANR; lo mismo pasa con HJ y Nenecho. Se le está hiriendo al partido”, añadió.

Lea más: Camilo Pérez oficializa su precandidatura a la intendencia de Asunción

Críticas a la precandidatura de Pedro Alliana

El legislador, asimismo, volvió a criticar la anunciada precandidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana para 2028. Señaló que, al igual que el actual mandatario Santiago Peña, no proviene del origen colorado.

En contraste, destacó la figura de Arnoldo Wiens (ANR–Añeteté), a quien acompaña políticamente. Subrayó que este sí tiene una trayectoria partidaria consolidada y no ingresó a la ANR únicamente con fines electorales.