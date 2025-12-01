Roberto González teme otro “engendro” de HC, critica al “encuentrista” Alliana y especula con “harakiri” masivo

El diputado colorado disidente Roberto González hizo una evaluación “desde fuera” de la plenaria de Honor Colorado, ya que dijo que estuvo acompañando al presidenciable de Añeteté, Arnoldo Wiens en su reciente gira de campaña, pero resumió diciendo que lo que hubo fue la imposición de candidaturas, algo que ya resultó mal anteriormente.

En tono claramente irónico dijo que esperaba que las candidaturas del vicepresidente de la República, Pedro Alliana como precandidato a presidente para el 2028 y del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez para la intendencia de Asunción por HC hayan surgido de las bases, ya que “no es muy frecuente en Honor Colorado la imposición“, dijo en tono de burla.

Asimismo, dijo temer que, con la designación de Camilo Pérez por la vía de la imposición y no por pedido de las bases partidarias, “estaríamos asistiendo o siendo testigo del nacimiento de un engendro”.

“Un engendro como los que Honor Colorado tiene muy malos recuerdos. Un engendro de esa naturaleza, por ejemplo, es el exgobernador de Central, el Nº 2, Hugo Javier (González) al ataque. El segundo engendro fue (Óscar) Rodríguez, el intendente Nenecho. Y ojalá que esté Camilo Pérez no sea un engendro más", dijo.

Cuestionan a otro “no colorado” como Alliana

El diputado Roberto González también lamentó que para Honor Colorado no haya dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) figuras que considere potables para presidente, para que, una vez más, así como hicieron con el exliberal Santiago Peña, ahora tengan que recurrir a un “encuentrista” como Pedro Alliana.

“Hoy tenemos un candidato liberal representando a mi partido (en el Palacio de López) y ahora, más desgracia de lo que ya tenemos, se está perfilando alguien que va a pugnar, pero que viene del encuentro nacional. ¿Qué habremos hecho tan mal los colorados?“, dijo González.

También remarcó que la dura derrota del Partido Colorado en las pasadas elecciones municipales de Ciudad del Este contra el candidato de Miguel Prieto (Yo Creo), Daniel Pereira Mujica es una muestra de que ya no se aplica la famosa frase del finado caudillo colorado Luis María Argaña, de que “hasta Pato Donald puede ser candidato en la ANR”.

“Recientemente, un ‘Pato Donald’ nuestro fue degollado. Roberto González Vaesken quien es un buen candidato, es un buenísimo candidato de mi punto de vista, pero lamentablemente le condenó el sistema, le condenó el equipo político que le propuso, que le promovió y bueno, pues probablemente eso puede ocurrir otra vez“, advirtió.

El mismo hizo referencia a que, más allá del candidato que plantearon, en Ciudad del Este “colapsó el sistema por el abuso de poder, la sobrefacturación de Itaipú, de los pupitres chinos, del arbolito de Navidad, por la inconducta de la dirigencia regional, es decir, una serie de factores que hicieron que el partido sufriera una derrota catastrófica”.

Gobierno de Peña no sobreviviría al “harakiri”

El diputado colorado disidente también se despachó contra la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, a quién recriminó el haber referido con tono discriminatorio hacia los japoneses en su afán de intentar defender graves denuncias como la del presunto negociado con tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Carmelo Peralta.

El presidente Peña se dirigió en tono amenazante y despectivo al senador Eduardo Nakayama (liberal independiente) al como el refirió como el “senador de apellido japonés”, y acotó que si el legislador se enfrenta al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, este se encontraría “con una verdad que es como una piedra –dura– y cuando te golpea te puede tirar al piso”.

González sobre todo lamentó el haberse referido a la ascendencia japonesa de Nakayama en tono de agravio, e incluso dijo que si en nuestro país hubiese la cultura de honestidad que hay en Japón, casi todo su gabinete debería hacerse el “harakiri” o “seppuku” (ritual de autoeliminación por cuestiones de honor).

“Si la tradición japonesa se repitiera acá, yo creo que el gabinete se quedaría sin miembros. Vacío totalmente. Itaipú se quedaría sin cabeza, Yacyretá lo mismo. Y bueno, yo creo que no hay que faltarle el respeto a toda una cultura, a todo un pueblo, a una tradición como la japonesa, con quien tenemos relaciones internacionales de mucha hermandad y mucha cooperación desde años”, apuntó finalmente.