Camilo Pérez oficializa su precandidatura a la intendencia de Asunción

Con un despliegue festivo propio del coloradismo, con la tradicional polca y una concurrencia importante, Camilo Pérez oficializó su precandidatura a la intendencia de Asunción, impulsado por el movimiento Honor Colorado. El acto se realizó en la Seccional N.º 24, barrio San Pablo.

Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, reconoció el entusiasmo y la participación masiva de correligionarios no solo del barrio San Pablo, sino de otros distritos de la capital. La convocatoria fue descrita como “una pequeña reunión de 100 a 150 dirigentes”.

“Camilo tiene 25 años de afiliación, ya caminó el camino partidario: fue delegado electoral y coordinador de campaña en Asunción. Hoy esto es la prueba del empuje que tiene”, afirmó Latorre a ABC, defendiendo el recorrido previo del precandidato.

De la pista olímpica al camino a la intendencia

Camilo Pérez llega al camino electoral sin haber ocupado antes un cargo público municipal, pero con peso en el universo deportivo, como presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Ese perfil, ajeno a la rosca política tradicional, lo convirtió durante meses en blanco de una etiqueta que decidió disputar públicamente. “¿Moõ oime la outsider?”, lanzó en jopara desde el escenario.

Pérez agradeció el respaldo de figuras clave de Honor Colorado presentes en el acto: el propio Latorre; el intendente de Asunción, Luis Bello; “Turi” Cappello; la ministra Salma Agüero, señalada como “madre del proyecto”; y el titular de la Essap, Luifer Bernal.

“El que me inició en esto, querido Raúl, gracias. Querido Turi, gracias. Intendente, un ídolo. Salma fue de las primeras que puso mi nombre en el tapete. Valoro demasiado que estén acá”, expresó.

Asunción, una decisión de vida importante, dice Pérez

“Asunción es una decisión de vida superimportante. Un placer estar acá. Asunción va a cambiar. Eso es lo que tenemos que saber”, declaró Pérez.

El respaldo de Honor Colorado muestra su estrategia recurrente de apostar por perfiles externos al ejercicio público directo para capitalizar entusiasmo ciudadano y vender la idea de que “se viene el cambio”.

Esa fórmula, en experiencias recientes, terminó en crisis de gestión.