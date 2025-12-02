Cartistas rechazan “emergencia sanitaria” y desconocen polladas, largas esperas y falta de medicamentos

Tanto el proyectista González, como sus colegas Antonio Buzarquis, Graciela Aguilera, Federico “Freddy” Franco, Carlos Pereira Rieve (todos liberales) y otros, enumeraron la serie de carencias que se viven en los hospitales públicos y cómo el gobierno de Santiago Peña presenta “hospitales cascarón”, es decir, nuevos edificios pese a que los que ya existen carecen de profesionales, de medicamentos e insumos.

González citó una serie de casos a nivel país, y citó datos cuestionables del propio gobierno, diciendo que “el propio Ministerio de Salud reconoce que ejecutó menos del 60% del presupuestos destinado a medicamentos e insumos en lo que va del año”.

El mismo lamentó sobre todo ante esta situación, que miles de millones en vez de cubrir la necesidad de medicamentos, “duermen en cuentas o se evaporan en licitaciones amañadas”.

Ante esto, insistió que “el dinero existe pero se ha malgastado o se ha desviado”, por lo que a su criterio, “ya no es un problema de gestión (de la ministra de Salud, María Teresa Barán), sino una emergencia humanitaria nacional”.

La líder de bancada de Honor Colorado, diputada Rocío Abed solicitó el rechazo de la “emergencia”, según dijo para no crear una “alerta” en la población.

“Es de ceguera no ver que hay una emergencia sanitaria”, reprochó duramente a sus colegas oficialista la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), cuestionado si es que acaso solamente los opositores reciben pedidos de ayuda para solventar gastos médicos.

“Sufren de ceguera las personas que no ven que estamos en una emergencia sanitaria. ¿Solamente yo le vi llorar a una madre por su hijo porque no había una terapia (neonatal) en Villarrica?, solamente mis familiares, amigos o personas que me conocen y contactan hacen fila en los hospitales públicos?, ¿solo las personas que tienen mi contacto no consiguieron medicamentos?. No creo", dijo Ortega.

La misma enfatizó que “muchos paraguayos sufren la calamidad de tener que recurrir al sistema de salud y vivimos de pollada en pollada. Esa es la realidad”.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también se sumó al reclamo diciendo que “este gobierno tiene que escuchar el clamor de la gente”, y para sumar a la mala situación en la que nos encontramos, recordó que “nos llevamos la sorpresa desagradable de medicamentos vencidos por más de G. 2.000 en el hospital de Clínicas”.

Vallejo también le sumó como elemento de alerta “una cantidad de grandes casos de negligencia médica” y la inequidad entre el interior del país y la zona metropolitana.

También, Diosnel Aguilera (PLRA, C) reprochó duramente el caso de los medicamentos vencidos en Clínicas, pero también apuntó al Ministerio de Salud, diciendo que hay que ver cuando donaron los medicamentos, que no sea que lo hicieron para que no venzan en sus depósitos y “tirarle el fardo a otro”.

Sobre ese caso de los medicamentos vencidos, a pedido de Aguilera se aprobaron pedidos de informes.