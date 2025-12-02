Condenan por corrupción a exintendente de San Cosme y Damián

El exintendente de San Cosme y Damián, Aníbal Maidana Vera (Alianza), durante el periodo 2015-2021, fue condenado por lesión de confianza a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución, con una pena patrimonial de G. 200 millones.

La representación fiscal, a cargo de la agente Irene Raquel Rolón Verdún, presentó acusación por un daño patrimonial a la comuna que ascendía a G. 2.061.030.489.

Se presentaron pruebas documentales y testificales durante el juzgamiento. A pesar de ello, el Tribunal de Sentencia solamente consideró como comprobada la malversación de fondos de royalties, por G. 200 millones.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por las magistradas Liz Sanabria de Gneiting, Raquel García y Eva Silva. La agente fiscal de la Unidad Penal de Coronel Bogado anunció que presentará recurso de apelación ante la resolución dictada por el órgano juzgador.

El juicio oral y público inició el 27 de octubre de 2025, tras la denuncia y auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), por haber detectado irregularidades en la gestión del dinero público.

Lo expuesto por los informes y en la acusación retrata cómo presuntamente varias obras municipales se adjudicaban vía excepción por contratación directa sin realizar el debido proceso de licitación; en el momento de la constitución fiscal y de la CGR, las obras eran “fantasma” pese a que figuraban como terminadas; las obras se facturaban a supuestas empresas de maletín y se realizaban con maquinarias de la municipalidad; y también su propia concubina sería una supuesta proveedora de combustible de la municipalidad.