Senadores oficialistas impulsan feriado el 2 de enero: argumentan impacto económico y beneficio familiar

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), junto con un grupo de cartistas señalan que la iniciativa responde a la proximidad de las fiestas de fin de año y al desplazamiento masivo de personas hacia el interior del país.

“El 2 de enero permitiría a las familias compartir un día más juntos. Muchos compatriotas viajan para Navidad y otros para Año Nuevo; este feriado daría más tiempo para reunirse y regresar con tranquilidad”.

Según explicaron los proponentes, en la exposición de motivos del proyecto de declaración, la alta movilidad durante estas fechas justifica ampliar el descanso, especialmente considerando la potestad del Ejecutivo para habilitar feriados extraordinarios.

Feriados largos dinamizaron USD 155 millones en 2025, afirman

Para fortalecer la propuesta, los senadores citaron estudios de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) que confirman el rol clave de los feriados largos en la economía paraguaya.

Recordaron que la ministra de Turismo, Angie Duarte, destacó que estos días generan un impacto positivo directo en hoteles, comercios, restaurantes y prestadores de servicios:

“Los feriados prolongados son una oportunidad estratégica para dinamizar el turismo interno, fortalecer la economía y dar mayor visibilidad a destinos emergentes del Paraguay”.

Entre los principales beneficios señalados mencionan el impulso al turismo interno: más viajes a sitios culturales, históricos y naturales. Asimismo, mayor movimiento económico: ingresos para emprendedores y pequeñas empresas de diversas regiones.

Asimismo, más tiempo para viajar: posibilidades de recorrer destinos lejanos o participar en actividades especiales. Al igual que la promoción del patrimonio cultural y natural: eventos y propuestas turísticas para atraer visitantes. Además, de desarrollo de destinos emergentes: zonas menos conocidas reciben turistas e inversión local.

Las cifras del 2025: cuatro feriados largos y Semana Santa

SENATUR informó que, hasta septiembre de 2025, los feriados prolongados y la Semana Santa movieron un total de USD 155.417.845, además de una fuerte movilidad de pasajeros y vehículos.

Detalle por feriado

28 de febrero al 3 de marzo

– USD 29.974.156

– 41.420 pasajeros

– 217.381 vehículos

Semana Santa (16 al 19 de abril)

– USD 40.677.294

– 65.430 pasajeros

– 289.892 vehículos

13 al 16 de junio

– USD 47.923.867

– 73.065 pasajeros

– 339.756 vehículos

26 al 29 de septiembre

– USD 36.842.528

– 71.550 pasajeros

– 212.271 vehículos

En total, el movimiento del año incluyó 251.465 pasajeros y 1.059.300 vehículos registrados en peajes.