Santiago Peña confirmó que decretará feriado el 26 de diciembre

La confirmación de Santiago Peña acerca del feriado del 26 de diciembre fue informal, a un cronista radial, en un acto de entrega de viviendas en Itacurubi de la Cordillera y quedó grabada en un video.

Sin embargo, el decreto aún no ha sido firmado, así que por el momento se trata solo de una confirmación informal. A la pregunta de cuándo sale el decreto, Peña respondió “Y pronto, jaja”.

Al ser consultado acerca del hipotético feriado del viernes 2 de enero, posterior al primer feriado del año 2026, el presidente indicó: “No, el 2 vamos a guardar”.

Este año fue aprobada y promulgada una ley que otorga al presidente de la República la potestad de decretar de manera extraordinaria hasta tres feriados cada año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Peña ya aprovechó esa potestad una vez en lo que va de 2025, cuando declaró feriado el pasado 5 de septiembre por la clasificación de la selección paraguaya de fútbol al Mundial de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y es justamente con miras a esa competencia deportiva que quiere “ahorrar” los posibles feriados del 2026, que serían utilizado según haya motivos para festejar triunfos futbolísticos.

Sector comercial e industrial se oponen

“El gobierno hizo un sondeo entre los empresarios e industriales acerca de esta posibilidad y recibió una respuesta unánime negativa. Sin embargo, hará todo lo contrario”, manifestó una de las personas consultas previamente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).