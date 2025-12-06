Acuerdan promover y proteger inversiones con Japón

El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) fue suscrito por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador del Japón, Katsumi Itagaki, con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

El acto de suscripción se llevó a cabo en la Cancillería nacional. Conforme a los datos, el acuerdo tiene el objetivo de fortalecer las relaciones económicas mediante un marco jurídico moderno, equilibrado y seguro para las inversiones mutuas.

En su discurso, Ramírez Lezcano dijo que la suscripción del acuerdo constituye una decisión política de largo alcance, basada en la confianza recíproca, el respeto al derecho internacional y la voluntad compartida de consolidar una relación económica estable y dinámica.

El embajador Itagaki resaltó que el acuerdo fortalecerá los atractivos del Paraguay como destino de inversión, al garantizar principios internacionales reconocidos, como el trato justo, la protección contra expropiaciones, la libre transferencia de capitales y mecanismos internacionales de solución de controversias, entre otros.

El APPRI es una herramienta para generar confianza, reducir el riesgo para inversionistas y atraer proyectos de largo plazo.