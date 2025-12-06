PTI-Py apunta llamativa compra de “buscador de tesoros” para la Policía

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Lado Paraguayo (FPTI-Py), a través del Concurso Limitado de Precios N° 025/2025, prevé destinar 370 millones de guaraníes a la Policía Nacional para adquirir dos unidades de radar de penetración de suelo (GPR), equipo diseñado para detectar “cofres de tesoros enterrados”, “sepulturas”, entre otras cosas.

Esta operación, impulsada al margen de la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, cuenta con sospechosos “detalles” en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e, incluso, un oferente cuestionó el precio referencial.

La adquisición se da en el marco de un convenio entre la fundación del lado paraguayo de la binacional y el Ministerio del Interior, para facilitar la adquisición de “infraestructura, insumos, equipos tácticos y logística en general”. Estos serán destinados al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

Llamativo costo

El valor global presupuestado para esta licitación es de 370 millones de guaraníes (IVA Incluido). Sin embargo, la transparencia de este monto fue puesta en duda.

Durante la fase de consultas y aclaraciones, un oferente señaló a la FPTI-PY que el presupuesto estimado se encontraba “por debajo del valor de mercado”, detallando que el costo de mercado con el impuesto al valor agregado (IVA) para una sola unidad de ese equipo asciende a G. 236.808.000. La respuesta de la Fundación a este cuestionamiento fue concisa: “Favor respetar el costo referencial del Pliego de Bases y Condiciones”.

Pliego estaría dirigido

Llamativamente, las características demandadas por PTI-Py y puestas en el PBC coinciden casi exactamente con las descritas en prospectos publicitarios del radar de origen alemán OKM Gepard GPR 3D.

Entre las funcionalidades que el pliego exige y que, “exactamente”, el producto OKM Gepard ofrece, se encuentran la capacidad de detectar “cofres de tesoros enterrados, estatuas y escondites de valor histórico”. Asimismo, el equipo debe ser capaz de localizar “huecos ocultos, túneles, cámaras subterráneas y sepulturas”.

Entre las especificaciones técnicas concretas que apuntarían a un único modelo se encuentra la exigencia de una profundidad de escaneo de hasta 40 metros (dependiendo del suelo), y que la antena opere en un rango de frecuencia entre 60 MHz y 400 MHz. Lo más particular es el requisito explícito de una antena triangular, con dimensiones no mayores a 1100 x 400 x 100 mm (aproximado), propia del diseño de equipos de alta gama de la marca alemana.

La primer apertura de sobres con las ofertas fue el pasado 28 de noviembre. La segunda y última del proceso será el 18 de diciembre próximo.

Práctica no sorprende

Durante el gobierno de Santiago Peña, PTI-Py destinó más de 1,4 billones de guaraníes de la Itaipú sin pasar por el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) o de la Contraloría General de la República (CGR).

Los antecedentes incluyen procesos fuertemente cuestionados como la compra de casi 500 patrulleras para la Policía Nacional y 300 motocicletas para el Grupo Lince. Intentamos conocer la versión de Carlos Mercado, titular de PTI-Py llamando al teléfono con terminación 072, sin obtener retorno.